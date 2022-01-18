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中港大排左岸單車道改善工程 封閉中華路二段外側車道

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新莊區中港大排左岸自行車專用道。圖／新北水利局提供
新莊區中港大排左岸自行車專用道。圖／新北水利局提供

為改善中港大排自行車道道品質，新北水利局預計在今晚9時至隔日清晨6時進行鋪面改善工程，屆時將封閉中華路二段北向外側車道及人行道。

新莊區中港大排自行車專用道是附近民眾休憩好去處，不過在使用率高的情況下，瀝青鋪面已多處跳料、出現裂縫及不平整。水利局原預計年中改善，在考量自行車道的安全性及舒適度後提前至本月改善。

水利局說明，工程將針對自立街至中原橋路段自行車專用道，做瀝青混凝土銑鋪改善工程，銑鋪長度約1000公尺，因此將從今晚9時至隔日清晨6時封閉中港大排左岸旁中華路二段北向外側車道及人行道。

水利局指出，施工期間將保留中港大排左岸旁中華路二段北向內側車道供汽、機車通行，建議民眾改走中港大排右岸或自中港大排河廊通道通行。另外，有4處公車停靠站將受到影響，請民眾依照工作人員引導停等公車。

水利局補充，施工時間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。

水利局 新北

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