台灣首辦國際型同志運動會 15項競賽種類即日起報名

「2022亞洲同志運動會」今舉辦記者會，宣布賽事於4月29日至5月3日舉行，即日起至3月15日開放報名。將成為首場在台灣的國際型同志運動會，包括3對3籃球、羽球、桌球、排球、電競、平權路跑及游泳等15項競賽種類，預計將有3000名選手共襄盛舉。

「2022亞洲同志運動會」由台灣同志運動發展協會主辦，台北市政府為指導單位，體育局為共同主辦單位。體育局表示，原訂在去年10月份辦理，因受疫情影響延至今年勞動連假期間辦理，目前疫情警戒未完全解除之前，主辦單位仍將隨時關注疫情動向，以秉持嚴謹落實防疫措施為前提，邀請熱愛運動的朋友踴躍報名賽事。

台北市副市長蔡炳坤表示，體育是最佳的外交，也是最能展現平等精神的領域，北市長期關注平權議題，包括落實同志及多元性別的平權，期望透過舉辦亞洲同志運動會，彰顯多元與共融的城市價值，打造首都台北成為平等、友善的運動城市，另外現階段報名對象以在台的外籍人士及熱愛運動的朋友為主，並配合相關防疫規範。

「2022亞洲同志運動會」自111年1月18日上午0時至3月15日晚上11時59分止於活動官網（https://pridegames.asia/APG）開放報名，各組別額滿為止，為鼓勵多元運動參與，也歡迎有興趣的市民朋友踴躍報名。