快訊

車停路邊藏毒拒檢！男衝撞警車想逃 警開4槍攔下破窗逮人

桃園再增5所學校、安親班停課 小牛津幼兒園和東安國小都入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣首辦國際型同志運動會 15項競賽種類即日起報名

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「2022亞洲同志運動會」今舉辦記者會，宣布賽事於4月29日至5月3日舉行，即日起至3月15日開放報名。圖／體育局提供
「2022亞洲同志運動會」今舉辦記者會，宣布賽事於4月29日至5月3日舉行，即日起至3月15日開放報名。圖／體育局提供

「2022亞洲同志運動會」今舉辦記者會，宣布賽事於4月29日至5月3日舉行，即日起至3月15日開放報名。將成為首場在台灣的國際型同志運動會，包括3對3籃球、羽球、桌球、排球、電競、平權路跑及游泳等15項競賽種類，預計將有3000名選手共襄盛舉。

「2022亞洲同志運動會」由台灣同志運動發展協會主辦，台北市政府為指導單位，體育局為共同主辦單位。體育局表示，原訂在去年10月份辦理，因受疫情影響延至今年勞動連假期間辦理，目前疫情警戒未完全解除之前，主辦單位仍將隨時關注疫情動向，以秉持嚴謹落實防疫措施為前提，邀請熱愛運動的朋友踴躍報名賽事。

台北市副市長蔡炳坤表示，體育是最佳的外交，也是最能展現平等精神的領域，北市長期關注平權議題，包括落實同志及多元性別的平權，期望透過舉辦亞洲同志運動會，彰顯多元與共融的城市價值，打造首都台北成為平等、友善的運動城市，另外現階段報名對象以在台的外籍人士及熱愛運動的朋友為主，並配合相關防疫規範。

「2022亞洲同志運動會」自111年1月18日上午0時至3月15日晚上11時59分止於活動官網（https://pridegames.asia/APG）開放報名，各組別額滿為止，為鼓勵多元運動參與，也歡迎有興趣的市民朋友踴躍報名。

同志 疫情 北市

延伸閱讀

亞洲同志運動會4月底台北登場 設非二元性別組

柯文哲稱有人炒作要打高端 梁文傑貼大排長龍影片打臉

北市高端疫苗需求增 第20期預約提供7200劑量能

中型接種站開打 蔡炳坤：第3劑已有7%覆蓋率

相關新聞

新北公投自治條例修正 提案人數下修至千分之3

新北市議會今日三讀通過「新北市公民投票自治條例」修正，未來地方性公投案提案人數須最近一次市長選舉的選舉總人數千分之3，連...

影／社子島開發案最後一哩路 自救會批：疫情升溫硬要開會

社子島開發案爭議許多，台北市政府去年12月針對社子島進行二階環境影響評估，雖多數委員贊成開發，因仍有行政程序未完成，最終...

台灣首辦國際型同志運動會 15項競賽種類即日起報名

「2022亞洲同志運動會」今舉辦記者會，宣布賽事於4月29日至5月3日舉行，即日起至3月15日開放報名。將成為首場在台灣...

民代媒合民間捐贈年菜 新北弱勢家庭過好年

春節將至，新北市議員劉美芳發起捐贈年菜活動，與博望法律事務所等單位及愛心人士，捐贈88套年菜組，透過新北市政府社會局的「...

民眾陳情北流入場限用台北通 議員要求改正否則舉發

民進黨台北市議員許淑華表示，疫情期間出入各種場所實行實聯制，但有民眾陳情，到台北流行音樂中心看表演，入場前被強迫用台北通...

接線環脫落 北市信義區下午約60戶短暫停電

有台北市信義區居民在網路上表示，今天下午無預警停電。台電表示，因為接線環脫落，信義區永吉路部分住戶下午短暫停電，已經修復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。