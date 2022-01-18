瑞芳1/19開疫苗接種站 只有4天籲盡速施打

瑞芳區疫苗接種站1/19起設於瑞龍活動中心，瑞芳區公所也經由里辦公室通知，第一批將首先施打六十五歲以上長者第三劑加強劑，區長施玉祥表示，只有四天要消化上千位民眾，呼籲符合資格民眾施打，提高保護力。

這是今年八月份，瑞龍活動中心疫苗接種站開打的情形，一早就有不少民眾在現場施打疫苗，整體秩序良好、動線順暢，瑞芳區長施玉祥說，原本以為疫情逐漸趨緩，無奈年關將近疫情又有升溫跡象，因此，特別跟市府申請爭取加開疫苗接種站，來消化這段時間的搶打潮。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區除了原先在衛生所就有疫苗接種服務，另外1月19、20、21、24日共計四天，瑞龍活動中心提供疫苗施打，瑞龍活動中心有3個入口，讓鄉親方便前來，現場已經佈置完成，目前施打狀況很順利，請鄉親多多利用。

龍鎮里長林文清說，里內造冊名單共有近兩百位長者，有些行動不便的長者已安排利用長照就醫陪同的方式協助長者施打疫苗，也有針對交通較不便的民眾提供接送安排，就是希望多方協助下，讓長者都能盡快打到疫苗。

瑞龍活動中心疫苗接種站每天2時段施打疫苗，早上是8點半到11點半，下午是1點半到4點半，每個時段約可服務150~200人次，有彈性的調整，請尚未施打疫苗的民眾儘速預約施打，提高自身保護力。