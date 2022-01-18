民代媒合民間捐贈年菜 新北弱勢家庭過好年

春節將至，新北市議員劉美芳發起捐贈年菜活動，與博望法律事務所等單位及愛心人士，捐贈88套年菜組，透過新北市政府社會局的「愛心大平台」，幫助寒冬中弱勢、單親、低收入戶等家庭，在新年期間能夠溫馨圍爐吃團圓飯。另外，新北市佛教會也在今日捐贈113萬8000元

劉美芳表示，在疫情的衝擊下，許多家庭遇上了經濟的困難，資源銳減也讓社會弱勢者的處境更加艱難。社會上有很多需要被關懷的角落，藉由這次送暖活動拋磚引玉，希望能讓正向力量循環，讓更多人投入其中。

劉美芳指出，博望法律事務所律師洪瑄憶出生成長於板橋，度過人生許多重要階段，受在地鄉親照顧，在事業有成後，盼能回饋鄉親。所以洪瑄憶與友人古旺江、周淑英、陳宥豪、廖國貿、曹維訓、魏炳文、輝葉按摩椅、星隆會計事務所等單位共同捐贈這次年菜。年菜組合為「金圓滿-筍乾滷香蹄膀」，與「金富貴-台式佛跳牆」。

此次捐贈由新北市社會局副局長許秀能和板橋社福中心主任陳思穎代表受贈。許秀能表示，板橋區為新北市最多人口區域，有55萬多人，雖屬都會區，但仍有近2000戶中低收入戶，另許多福利邊緣戶，這些年菜都會送給家戶，盼大家都能過個好年。

另外，每年在歲末寒冬，新北市佛教會都會將各界會員匯聚的愛心，捐贈給新北市府。理事長釋如乘法師和常務監事釋惟靜法師、監事釋達融法師及秘書李欣穎等人也於18日捐贈113萬8000元，由社會局長張錦麗代表受贈。