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歲末金山來送暖 公所感謝各界熱心捐助

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
「111年歲末新北幸福城，寒冬金山來送暖」活動，區公所感謝各界熱心捐助高達116萬餘元，讓區內173戶弱勢家戶倍感溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供
「111年歲末新北幸福城，寒冬金山來送暖」活動，區公所感謝各界熱心捐助高達116萬餘元，讓區內173戶弱勢家戶倍感溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區公所於春節前夕舉辦「111年歲末新北幸福城，寒冬金山來送暖」活動，發送民生物資及公所虎年限定「福虎生風」年節紅包，區公所感謝各界熱心捐助高達116萬餘元，讓區內173戶弱勢家戶倍感溫暖。

金山區長廖武輝說，為了讓弱勢家戶能夠過個好年，金山區公所每年除了募集柴米油鹽等生活物資，還有熱心的善心單位提供現金或是禮券，今年所募資的現金加禮券的總金額更是突破歷年新高，高達116萬餘元，讓金山區內173戶弱勢家戶都可以渡過寒冬，平安過好年。

此外，今年的善心單位感恩活動現場，也再度邀請伊甸視障樂團及2020年傑出身障人士金山區代表許逸聖，透過音樂分享生命、關懷弱勢，傳遞正面能量，也期望透過感恩與捐贈能夠讓善心單位與弱勢家戶都能夠感受到社會正向、關懷的暖意，並從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣。

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