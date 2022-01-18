雙溪上林里寫春聯 區長虎頭造型現身掀高潮

雙溪區上林里每年在農曆過年前都會舉辦寫春聯活動，由上林里里長簡德福、上林國小校長乃瑞春及前區長簡華祥三人一同寫春聯給民眾討吉利，雙溪區長藍瑞珉更是戴著夫人自製的氣球虎頭造型現身，意外掀起一陣騷動，大家都搶著拍照。

不畏寒冷天氣，不少民眾一早就到上林里活動中心前，準備來拿春聯討個吉利，仔細一看，協助書寫春聯的竟是里長和校長，還有前區長，三位都不是專業書法家，但卻對書法多有著墨，寫了幾年下來，也寫得一手好字，也難怪民眾都爭相索取。

雙溪區長藍瑞珉也應邀到活動現場，他以一身虎頭氣球造型現身，讓民眾直呼很可愛又應景，意外掀起一陣騷動，大家都搶著拍照。

區長藍瑞珉說，這是他的夫人巧手製作，覺得很應景，所以特地戴著與民眾同樂。

上林里長簡德福說，今年因為疫情影響，很多事情都受到影響，但一年最重要的傳統節日新年，寫春聯今年一樣不停擺，就是希望民眾接下來家裡大掃除除舊佈新，可以貼春聯沾沾喜氣迎接新的一年。