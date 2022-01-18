影／社子島開發案最後一哩路 自救會批：疫情升溫硬要開會

社子島開發案爭議許多，台北市政府去年12月針對社子島進行二階環境影響評估，雖多數委員贊成開發，因仍有行政程序未完成，最終決議延續至明天（1月19日）再召開會議。但社子島自救會今指出，疫情升溫之際，市府不顧民眾健康安全，執意召開環評會議，認為應待年後疫情趨緩後再開會。

台北市政府明將再召開環評委員會，但社子島自救會發言人李華萍、環境權保障基金會研究員許博任及社子島居民今卻穿戴N95口罩、護目鏡等防護裝備，聚集台北市政府抗議，直指北市目前疫情最嚴峻地區就屬社子島所在的士林北投區，但市府不顧社子島環評審議都有正反雙方逾百位居民聚集，有高度群聚風險。

許博任及李華萍指出，年關將至卻遭逢Omicron變異株肆虐，已有公司啟動居家辦公、校園停課，柯文哲團隊卻選在此時召開問題重重的社子島環評，罔顧居民、基層員警、環評委員的染疫風險。

儘管環保局表示環評委員會可線上觀看，但許博任表示，此次會議開放民眾登記發言，本為實體會議，加上社子島居民多為不熟網路的年長者，會希望坐在現場旁邊會議內容，「疫情這麼不明朗，一定要選在這時候開會？不能讓大家過個好年嗎？」

環保局表示，去年12月8日環評委員會中，雖已將開發單位提出的補正資料納入審查考量，但補正資料來不及對外公開、讓民眾參閱，委員最終決議召開延續會議，並開放民眾登記發言，訂定明日再度召開環評委員會。

考量疫情群聚風險，除禁止飲食、全程戴口罩外，也要求出席人數，開發單位6人為限、列席機關2人為限，旁聽會議室上限人數為20人，另民眾也可在北市府大樓正門左右兩側陳情情願區，觀看會議直播。

另許博任也質疑，依社子島防洪計畫，基隆河及淡水河社子島側河岸要興建9.65公尺高保護設施、清除淡水河蘆洲側垃圾山，以及基隆河關渡側興建高保護設施並北移至大度路。

但基隆河關渡側保護設施要配合關渡平原整體開發期程施作，基隆河左岸社子島高堤完成，右岸關渡高保護設施卻尚未興建，將有防洪計畫空窗期，恐增加關渡地區洪水風險。