民眾陳情北流入場限用台北通 議員要求改正否則舉發

民進黨台北市議員許淑華表示，疫情期間出入各種場所實行實聯制，但有民眾陳情，到台北流行音樂中心看表演，入場前被強迫用台北通掃描登錄，否則就要拿出身分證翻拍，這樣強推台北通的方式非常惡劣，翻拍身分證更是侵犯隱私，她要求台北市政府立即調整，否則她就要向監察院舉發。

許淑華表示，她之前就質疑過北市府，明明實聯制用手機掃描很快，市府卻要強推台北通，要推可以，但可以和中央的實聯制並行，因為台北通真的不好用，有些人會不想用，北流居然要求沒有台北通的民眾拿出身分證還翻拍，嚴重侵犯隱私，沒有一個人可以隨便叫別人拿出身分證，看就算了還翻拍。

許淑華說，北市府的作法太蠻橫，只是要民眾進出資料的話可以用網路表單，這只需要一個APP就好，任何人都可以做到，為什麼台北市政府做不到，變成強行逼迫民眾提供身分證，不尊重人權也侵犯隱私，應該被撻伐，疫情發生至今也兩年了，市府連個應對的方式都沒有，非常誇張。

北流表示，北流表演廳活動約5千人參與，因配合台北市政府防疫政策及提升接觸者匡列的準確度與效率，採用台北市政府資訊局開發的「myCode+實聯制場館系統」，除落實場館實聯制外，也將座位資訊納入實聯制登記範圍。

北流表示，用1922只能知道入場時間，但透過台北通就能掌握觀眾的座位，需要疫調時不用全部匡列，若民眾不想用台北通也可以用身分證掃碼，資訊不會進到北流。