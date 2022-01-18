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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

社子島環評只差一步 自救會批疫情下硬要開

中央社 / 台北18日電

社子島自救會今天赴北市府抗議，批市府在疫情未明情況下硬要開問題重重的環評，且防洪計畫不足、增加關渡地區的洪水風險。土開總隊回應，相關計畫皆已提交環評會。

台北市環保局明天將召開環評會討論社子島開發案。社子島自救會今天下午赴台北市政府抗議，批評柯市府執意召開環評會，無視居民、基層員警、環評委員等人的染疫風險。

自救會發言人李華萍表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，且Omicron變種病毒已進入社子島所在的士林北投區，每次社子島相關審議會議皆有正反方超過百人聚集，有高度群聚風險。

自救會並指出，社子島防洪計畫不足，關渡地區尚未興建高堤的空窗期，將大幅增加關渡地區、特別是北投區人口最多的關渡里的洪水風險。

地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯回應，整個大台北防洪計畫不只社子島，也涵蓋新北及關渡平原，除了非北市權責以外，這部分規模不需環評，而行政院提的防洪計畫開發單位也已一併放入環評報告中。

環保局上個月召開環評會，雖因土地開發總隊提的溼地補充資料等來不及對外公開，環評委員決議再開延續會討論，但多數委員持贊成意見，明天會議通過的機率很高。

環評 社子島 自救會

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