淡古博物館推文創產品「餐桌上的古蹟」 陪民眾過好年

淡水古蹟博物館去年推出文創產品「指尖上的古蹟」大獲好評，今年延續主題，一口氣推出5種「餐桌上的古蹟」系列商品，讓民眾將淡水古蹟端上桌，一起吃好賺飽，期盼今年都能「虎你發財，吼哩發財。」

新北市立淡水古蹟博物館即日起推出「福虎生風招財錢紋墊」、「古藝GOOD EAT」系列的調色刷、藝蹟小碟、畫布巾及「多彩淡古－日日手提袋」共5種文創商品，由館員們依照淡水古蹟特色來發想與規畫，利用日常用品來使大眾認識更多古蹟的風貌。

淡古博物館指出，「福虎生風招財錢紋墊」靈感來自前清英國領事官邸地基的錢紋通氣孔，在傳統上有大富大貴之意，紋樣含有6個錢幣，也有六六大順的吉祥寓意，而且造形非常適合製作隔熱墊，因此搖身一變成餐桌的必備品。值得一提的是，淡古特別與育成社會福利基金會淡水義山小作所合作，並邀請學員繪製外包裝的老虎，可愛又討喜，限量200片，歡迎支持公益的朋友們多多支持。

淡古博物館表示「古藝GOOD EAT」系列的發想來源是來自剛修復完工的淡水木下靜涯舊居，由於木下靜涯是位畫家，館員靈機一動把畫筆與顏料碟變成實用的醬料刷與盤子。畫布巾概念來自日本常用的風呂敷，可用於包便當、禮品、餐墊、頭飾或領巾等，畫布巾上的8個古蹟紋樣，再延伸製作成普普風的手提袋，實用性十足。

淡古館長黃麗鈴表示，淡水古蹟博物館近年來創意靈感大爆發，這次腦筋動在文創商品上，大膽地把古蹟與畫具搬上餐桌，讓淡水的古蹟與藝術色彩化為美好生活的陪伴者，一起品味生活，暢遊古蹟。

淡古博物館補充，「福虎生風招財錢紋墊」一片120元，買一送一優惠至2月28日。「古藝GOOD EAT」系列的調色刷每支120元，藝蹟小碟每組398元，含2種造形的醬料盤，畫布巾一盒280元，「多彩淡古－日日手提袋」每個240元，歡迎有興趣的民眾至淡水紅毛城紅城小舖購買。