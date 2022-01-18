新北市府宣布 春節計程車加成將調漲30元

新北市府今日宣布，計程車春節今年的加成收費為將增為30元，時間從1月23日0時起至2月6日24時止，以上車時間為準，共計15天；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價計費，不另加價。 交通局提醒，計程車駕駛人不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費。

交通矩運輸管理科長林詩欽指出，春節加成費率調整是經台北市、新北市計程車公、工會聯合提案，並依程序分別於兩市的計程車諮詢及審議委員會審議，經專家學者及相關單位衡量計程車營運狀況與費率結構共同研商討論後決議。

林詩欽表示，今年春節加成期間比往年多5天，但這5天期間的公車、捷運均維持一般日營運，並無減班，可供民眾替代。

交通局表示，市府現在已印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公(工)會、計程車司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電台及經濟部標準檢驗局等處，歡迎司機至這些地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請計程車司機務必遵守規定核實收費，交通局將於春節期間加強稽查。民眾若遇有駕駛人超收車資或拒載之情形，可向交通局或警察機關檢舉。

交通局補充，民眾須配合中央流行疫情指揮中心規定配戴口罩，未依規定且勸導不聽者最高可罰1萬5000元，如有發燒或呼吸道症狀(咳嗽)的民眾前往醫院求診，切勿搭乘大眾運輸工具並應做好個人防護措施。