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太惡質！偷排強酸水汙染水道 業者恐被罰2千萬

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
業者使用沉水馬達，將原廢水以塑膠軟管抽送排放。圖／新北市環保局提供
業者使用沉水馬達，將原廢水以塑膠軟管抽送排放。圖／新北市環保局提供

新北市樹林區三俊街巷弄內一間電鍍工廠，由於經常偷排廢水遭民眾檢舉，新北市環保局查人員日前蹲點守候，查出業者將PH3.9的強酸廢水排入雨水下水道，已違反水汙染防治法，最高將被處2千萬元罰鍰。另因採樣檢測疑有害健康物質反應，將水樣送驗後若確定濃度超標，將依水汙染防治法移請地檢署偵辦。

新北市環保局14日接獲民眾反映偷排放廢水，由於排放時間短暫難以掌握具體事證，稽查人員以蹲點方式守株待兔，當日深夜於水溝旁隱密孔洞發現大量電鍍廢水排出，立即進廠稽查，查獲業者以手動插頭控制沉水馬達，並利用塑膠軟管抽送廢水至陰井，溢流至廠後水溝排出。

稽查人員除當場要求業者將塑膠軟管及馬達斷電移除，並採取水樣保全證據。初步採樣pH值為3.89屬強酸廢水，並以快篩試劑檢測，發現疑似有有害健康物質超標情形涉及刑責，所採水樣已送驗，若確定有害健康物質濃度超標，將依水汙染防治法移請地檢署偵辦，可處3年以下有期徒刑。

環保局指出，此間工廠雖領有水汙染許可文件，亦明知要正常操作處理設備，將電鍍廢水妥善處理後才能排放，但卻為了節省處理費用逕自排放未經處理之廢水，且稽查現場更嗆「稽查人員快一點!我要睡覺了」等語，態度十分不配合。

環保局表示，由於業者將強酸廢水排入雨水下水道，廢水將直接流入潭底溝、塔寮坑溪後至大漢溪，恐毀滅沿河生態環境，業者利用沉水馬達及塑膠軟管將電鍍廢水排放至廠後水溝，已違反水汙染防治法，最高可處2千萬元罰鍰。

採樣水pH值為3.89，屬強酸廢水。圖／新北市環保局提供
採樣水pH值為3.89，屬強酸廢水。圖／新北市環保局提供

超標 保全

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