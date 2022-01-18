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校外教學遇確診者足跡 北市採檢5校811人全陰性

中央社 / 台北18日電

台北市有5所學校日前到兒童新樂園校外教學，遇上確診者足跡，市府緊急替參與親師生採檢，今天宣布共採檢811人，結果全數為陰性。

新北市亞東醫院一名護理師（案17967）昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），曾在13日到過台北市台灣科學教育館及兒童新樂園，但同一天台北市有5所學校到兒童新樂園校外教學，市府因此擴大替參與班級親師生採檢。

台北市教育局今天表示，因5所學校校外教學場地與確診者足跡重疊，昨天配合衛生局緊急安排參與班級親師生擴大採檢，採檢人數共計811人，採檢結果皆為陰性。

教育局強調，學校會持續加強體溫及健康狀態監測等防疫措施，並持續關注疫情發展，作即時的處置。

兒童新樂園 教育局

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