永和「役」起寒冬送暖 替代役男春節前幫獨老大掃除

歲末到來又正逢寒冬之際，永和區公所與永和戶政事務所今發起「替代役男歲末年終關懷獨居長者及協助清潔居家環境」行動，不少年輕役男深入社區，為獨居長輩服務，讓他們備感溫暖。

永和區公所說明，農曆年節將近，但許多年邁長輩行動不便，難以清掃居家環境，因此特別安排替代役男協助，也藉機會給予關懷與陪伴。

永和區提到，像今天有6名替代役男到86歲的柯奶奶家，幫忙掃拖、清潔廁所及收納摺衣，最後為奶奶家中貼上「平安祥虎」的市府春聯，還貼心送上溫熱按摩枕及餅乾禮盒，要讓長輩平安過好年。

替代役男傅駿勳表示，自己是首次參與，覺得這樣的關懷活動很有意義，讓他在服勤之餘也能為長輩及家鄉盡分小小心力，同時在過程中也體會到應該常回老家陪伴家中長輩。