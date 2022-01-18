草濫溪旁金色芒草休憩秘境 堤頂涼亭旁擴建健康平台

高灘地是許多運動休閒的好去處，新北高灘處近日在雙北交界、基隆河右岸的草濫溪抽水站旁打造休閒環境，除設置景觀護欄，也增設5座體健設施，目前都已開放，供民眾親水及休閒。

高灘處說明，基隆河汐止段蜿蜒曲折，水岸景緻極富自然特色，常吸引民眾遊憩，市府為增加河岸綠地功能，積極與里民溝通，利用現有地形拓寬建置健康平台，器具包含漫步、騎車、拉伸、肩關節放鬆等多種功能體健設施。

高灘處提醒，民眾使用設施前務必詳閱說明，並以正確方法使用，才能達到健身目的。該新設環境位於基隆河右岸與草濫溪匯流口，也就是汐止草濫溪抽水站堤頂涼亭旁，民眾若要前往，可從東湖國小往康寧街方向步行800公尺到達；行經基隆河右岸單車道的車友們，也可在健康基地舒活筋骨，以及到堤頂涼亭休憩。