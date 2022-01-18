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影／新北智能漁港系統啟用 年底五大漁港科技管理

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午參加智能漁港系統啟用典禮。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午參加智能漁港系統啟用典禮。記者李定宇／攝影

新北市推動智能漁港政策設置漁港智能管理中心，從智慧管理、節約能源及友善觀光三大面向出發。新北市長侯友宜表示，智能漁港第一期建置完成，導入AI影像辨識科技，以及建立資料庫分析大數據，提高管理效能、降低人力支出，可提升漁港安全應變能力，實踐智能科技新北市。

新北市擁有145公里長的海岸線，目前計有28座漁港，是全台最多漁港的縣市政府，因幅員遼闊漁港位置也分散，漁港管理耗費人力，為有效管控魚港狀況，新北市漁業處整合航港局AIS定位系統、漁港港監系統等資源，透過網路傳輸即時掌握漁港動態，減少人力支出，提升漁港管理效率。

目前新北市已在深澳漁港建置智能系統，預計年底前野柳、富基、澳底、淡二漁港將加入智能管理。

漁業處長張麗珍表示，智能漁港第一期工程包括路燈發報船流系統、岸水岸電補給系統、漁港觀光網站。有別於傳統管理中心需編制監控人力，新北市智能漁港管理中心，導入AI人工智慧影像辨識學習技術，自動辨識，並透過建置監視及廣播設備，可單向廣播將管理人員聲音傳送至漁港端，針對危險區域警示、遠端廣播提醒民眾及漁民注意安全及管理違規行為，自動通知管理人員，達到漁港智能管理效益。

農業業長李玟指出，透過智能管理中心收集數據及分析，可建立大型數據及影像資料庫，作為相關決策參考，例如漁港微氣象資訊可提供觀光使用，也可作為漁港周遭海流與海象判定參考，並可運用在預判防災、颱風防災漁船進港避風及船位等應變資訊，因應氣候急遽變遷的災防整備工作。

AI 侯友宜

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