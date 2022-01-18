視察府中雙城改造成果 侯友宜：未來重點在府中商圈

新北市工務局推動府中雙城環境改造工程，總經費約4.71億元，其中縣民大道一段及北門街即將完工，今年目標將改善府中廣場、市民廣場、站前廣場等人行空間，原本停放機車的府中廣場將改為下沉式停車場，提供行人更多休憩空間，打造安全、舒適、美學的人行環境，預計明年2月前完工。

新北市長侯友宜今天視察已完工的重慶路及市民大道一段行人徒步區，侯友宜表示，新版地區是代表新北市的起頭，府中是新北最美也具有歷史的花園，府中雙城新舊交會，其中雙軸幾乎快完工，將汽機車分流、電纜地下化，打造人本步道讓行人走路更平順，三廣場的重點要放在府中廣場，未來可把藝文團體帶來這邊表演，引入人潮帶動府中商圈商機。

工務局將進行府中廣場、市民廣場及板橋車站周邊人行空間改善，景觀處進行站前廣場改善，三廣場面積高達5.18公頃，完工後可以串連縣民大道及重慶路、北門街雙軸線，擘劃府中美學示範基地藍圖。

工務局長詹榮鋒表示，即將動工的府中廣場，原本有一半空間為轉乘停車場使用，未來將改為下沉式停車場，上層廣場為府中川堂，提供民眾更多休憩空間，同時也規劃將府中路北側、東側道路，與捷運2號出口廣場縫合，擴大人行空間；拆除影響行人通行的遊龍陸橋單側樓梯，優化當地生活及觀光人流動線。

另外，也將一併調整車行動線、公車停等區位置，結合廣場內休憩、多功能的活動空間，保留枋橋舊城文化氣息。至於市民廣場及板橋車站周邊人行空間、站前廣場部分，將改善既有穿越性人流動線阻隔情形，串連周邊靜態綠廊與動態廣場，透過亮點設施營造新城樣貌。