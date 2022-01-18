新北勞工局送物資又義診 讓外籍漁工也能過好年

春節即將來臨，新北市勞工局為關懷外籍漁工，將到5大漁會港邊發放關懷物資，目前淡水魚會場已結束，之後將陸續到萬里、貢寮、金山、瑞芳漁會發放生活物資。市府今年與台大醫院職業醫學科醫師合作臨港健檢，在通譯人員協助翻譯下，讓醫師更能精準溝通問診，教導漁工朋友如何預防職業傷害並提供義診服務。

勞工局自2013年起，每年都會在春節前派員至新北市五大漁會(金山、萬里、瑞芳、淡水、貢寮)駐點宣導，發放物資，包括口罩、酒精、體溫劑、食物、電話卡、濕紙巾、小型後背包，並與漁會及碼頭哨所的聯繫管道，在春節期間關懷並了解外籍漁工的工作及生活狀況。

另外每年宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華都會募集冬衣，讓外籍漁工在寒流天裡不受凍，安心在台過年。

勞工局表示，市府第1站選在淡水，他們在13日時與淡水漁會合作，現場有上百名外籍漁工熱情參與，在發放物資的同時，勞工局也向漁工宣導在台工作的相關權益及注意事項。現場漁工朋友表示，雖然因為疫情關係無法返鄉，但在寒冷的天氣也可以感受到台灣的溫暖關懷。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞工局未來將會陸續舉辦4個場次，包括萬里、貢寮、金山、瑞芳漁會場，希望雇主及仲介公司一同協助宣導，漁工朋友能一起到場參加。

陳瑞嘉指出，對於尚未施打COVID-19疫苗的漁工朋友，歡迎持護照及健保卡到場登記，預約之後至當地衛生所接種疫苗，保護自己也保護他人，一起守護防疫安全。