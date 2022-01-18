影／新北45萬人免1922預約 65歲以上兩周完成接種

Omicron變異病毒侵襲全球疫情升溫，為鼓勵符合第3劑的民眾踴躍接種，新北市規劃18處中大型社區接種站、長者分區分里分時段接種、合約醫療院所門診、專案接種等4大多元方式便利民眾安心接種，44萬7千名65歲以上長者，則透過區公所、里長通知安排於1月17日至1月28日期間完成接種，長者可依區公所安排時段至現場接種。

新北市衛生局表示，自1月17日至23日新北市配合中央1922疫苗預約平台開放20萬6千人服務量能，讓民眾可預約莫德納、BNT、AZ及高端等4種疫苗接種。

新北市長侯友宜今日前往板橋第一運動場查看長者接種情形，他表示中央宣布第3劑間隔時間從5個月縮短為12周，新北市符合接種資格民眾瞬間暴增近10倍，達128萬多人，為讓民眾順利接種規劃雙軌接種服務，民眾除透過中央預約平台預約接種外，針對新北44萬7千名65歲以上長者，則透過區公所、里長通知安排於1月17日至1月28日期間完成接種，提醒長者依區公所安排的時段至現場接種即可，以免等候時間過久。

衛生局表示，第19期中央疫苗預約平台開放約有20萬6千人服務量能，不論莫德納、BNT、AZ及高端疫苗，預約率皆100%。接續第20期中央疫苗預約平台於1月18日至22日開放18歲以上接種2劑且滿12周民眾分流預約，接種時間為1月24至30日，新北市配合中央配賦疫苗規劃醫療服務量能及多元管道方式便利民眾完成接種。

衛生局表示，完整接種兩劑疫苗滿12周才符合第3劑接種資格，為便利民眾計算，特別製作了第三劑接種日期對照表供查詢，提醒預約成功民眾，確認接種地點，備妥健保卡及第2劑以上攜帶小黃卡，依照預約的時段前往施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。