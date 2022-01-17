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「守護港湖我都在」看板廣設 李彥秀再傳備戰北市議員

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨2022台北市議員初選初步規劃3月中、下旬登場，有意參選新人早已勤保基層備戰。去年底也傳出將回鍋參選，被港湖區地方人士稱為「大魔王」的國民黨副秘書長李彥秀近日也在港湖區廣設看板，大動作再引起地方揣測。記者周志豪／攝影
國民黨2022台北市議員初選初步規劃3月中、下旬登場，有意參選新人早已勤保基層備戰。去年底也傳出將回鍋參選，被港湖區地方人士稱為「大魔王」的國民黨副秘書長李彥秀近日也在港湖區廣設看板，大動作再引起地方揣測。記者周志豪／攝影

國民黨2022台北市議員初選初步規劃3月中、下旬登場，有意參選新人早已勤保基層備戰。去年底也傳出將回鍋參選，被港湖區地方人士稱為「大魔王」的國民黨副秘書長李彥秀近日也在港湖區廣設看板，大動作再引起地方揣測。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，地方傳出李彥秀有意回鍋參選台北市議員後，因為李目前仍在美國，她即透過管道要聯繫李，但至今均未連繫上，不清楚李的未來規劃與決定。

李彥秀幕僚則說，李僅交代要維持熱度，對未來規劃則保持彈性，目前並沒有收到任何進一步訊息，或是參選2022台北市議員與否的討論，看板則只是農曆春節將屆，問候港湖區民眾。

實際走訪內湖地區，李彥秀「守護港湖 我都在」新看板在諸多重要路口、捷運附近都看得到，就連知名的七三七夜市內熱門的政治人物看板區，李也搶占轉角醒目位置。

熟悉台北市地方選舉的黨內人士分析，看板月租金與上架費所費不貲，政治人物沒有參選規劃，動作不會這麼大；若李彥秀事要布局回鍋再戰立委，明年台北市議員選完再上看板都還不遲，但李卻選在市議員初選前掛，確實耐人尋味。

李彥秀幕僚則說，李一直覺得對港湖地區有份責任，因此地方服務團隊一直維持運作，行程照跑，選民服務也持續在做，但目前李確實未與團隊就是否回鍋參選年底台北市議員做討論。

黃呂錦茹說，若李彥秀要參選年底台北市議員，因為非現任，屆時初選將視為新人；若今年提名機制仍為保障現任，李就要搶攻確定不再連任的市議員陳義洲所留席次，目前可能的新人對手有與陳的服務處主任張煥霖。

除李彥秀外，另一個也被台北市有意參選市議員的新人稱為大魔王的大安、文山區前市議員歐陽龍，在辛亥隧道口的看板從上屆一直高掛至今，日前受訪也坦言考慮回鍋再戰，目前仍在沉澱想法。

黃呂錦茹表示，日前與歐陽龍在私人行程中比鄰而坐，歐陽還未告訴她任何決定，兩人也未談到年底選舉的事情。

國民黨2022台北市議員初選初步規劃3月中、下旬登場，有意參選新人早已勤保基層備戰。去年底也傳出將回鍋參選，被港湖區地方人士稱為「大魔王」的國民黨副秘書長李彥秀近日也在港湖區廣設看板，大動作再引起地方揣測。記者周志豪／攝影
國民黨2022台北市議員初選初步規劃3月中、下旬登場，有意參選新人早已勤保基層備戰。去年底也傳出將回鍋參選，被港湖區地方人士稱為「大魔王」的國民黨副秘書長李彥秀近日也在港湖區廣設看板，大動作再引起地方揣測。記者周志豪／攝影
國民黨2022台北市議員初選初步規劃3月中、下旬登場，有意參選新人早已勤保基層備戰。去年底也傳出將回鍋參選，被港湖區地方人士稱為「大魔王」的國民黨副秘書長李彥秀近日也在港湖區廣設看板，大動作再引起地方揣測。記者周志豪／攝影
國民黨2022台北市議員初選初步規劃3月中、下旬登場，有意參選新人早已勤保基層備戰。去年底也傳出將回鍋參選，被港湖區地方人士稱為「大魔王」的國民黨副秘書長李彥秀近日也在港湖區廣設看板，大動作再引起地方揣測。記者周志豪／攝影

北市 李彥秀 國民黨

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