快訊

疫情燒兩年 輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大鵬抽水站今起六階工程 影響新店往台北方向交通

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「大鵬抽水站新建工程」第6階段施工範圍照片。圖／新北水利局提供
「大鵬抽水站新建工程」第6階段施工範圍照片。圖／新北水利局提供

新店近來持續進行「大鵬抽水站新建工程」以提昇周邊區域防洪能力，新北水利局表示，工程今起進入到第六階段，將影響新店往台北方向的行駛車輛，請民眾減速慢行、配合指示，工程預計月底完工，整體工程則會在8月完工。

水利局說明，工程受限地下管線影響，過路箱涵必須採明挖方式，今起第六階段環河路外側車道施作箱涵，將影響環河路由新店往台北方向直行，以及中正路右轉環河路往台北的行駛車輛。另因車道調撥，請秀朗橋下環河路匝道往台北方向車輛，需配合匝道儀控管制，小心行駛及減速慢行，環河路第六階段箱涵預計本底施作完成。

水利局提醒，週邊路口已張貼相關交維告示牌，請民眾行經工區時遵行相關指示行駛，管制期間行經區域時也請務必減速慢行，遵照施工管制人員、義交及安全設施指示行車，駕駛人也可隨時收聽警察廣播電台以瞭解工區最新路況。

水利局補充，目前環河路台北往新店方向箱涵，以及新店往台北方向最靠新店溪的2個車道箱涵已階段性施作完成，整體工程預計今年8月完成。

「大鵬抽水站新建工程」週邊路口已張貼相關交維告示牌，請民眾行經工區時遵行相關指示行駛。圖／新北水利局提供
「大鵬抽水站新建工程」週邊路口已張貼相關交維告示牌，請民眾行經工區時遵行相關指示行駛。圖／新北水利局提供

水利局 車道 警察 新北

延伸閱讀

物價飛漲 台中大里瑞城里活動中心10次招標才成功

新北市推學校防洪工程 明年還要再向中央爭取2處

新月沙灣改善工程今動工 將設網美打卡景點

大甲幸福里缺自來水管線 蔡其昌爭經費延管

相關新聞

影／災害模擬超逼真 侯友宜：新北OHCA存活率亞洲第一

新北市政府今天下午在板橋435藝文特區舉辦公共安全消防演練，主打「十項安全」，現場針對十安進行成果報告，更動員近百名警、...

汐止里長返鄉送愛 助學金山區28位學子

新北市里長服務協會理事長也是汐止區長青里長陳建興以親手滷製的茶葉蛋最為出名，陳建興里長的家鄉在金山，為回饋家鄉學子，不只帶來六百元的助學紅包及茶葉蛋，還貼心為北海岸為孩子們準備了暖暖包。

瑞芳新分局長上任 春節治安、交通要顧好

瑞芳警分局今(17)日舉行分局長布達交接典禮，新任分局長謝龍富是由新北市政府警察局保安科科長轉任，新任分局長謝龍富面對接下來春節連續九天假期的金九及東北角交通疏導措施及治安，謝龍富說，已經準備好了！

樟樹實中老師拿證書 雙語教學融入技職課程

新北市教育局在汐止區的樟樹實創高中辦理「新北技職雙語學分班成果發表會」，教育局長張明文到場頒發學分證明書，以樟樹實中有五位老師拿到證書，並且實際入班進行雙語教學課程，培育接軌國際的技職人才。

汐止新分局長就任 警局長期勉「守護汐止」

新北市警察局今(17)日舉行汐止分局卸、新任分局長交接布達典禮，由局長黃宗仁親自到場監交，黃局長也期許新任的林詮峰分局長要繼續擔起汐止分局的重擔，把汐止居民當成頭家，讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。

大鵬抽水站今起六階工程 影響新店往台北方向交通

新店近來持續進行「大鵬抽水站新建工程」以提昇周邊區域防洪能力，新北水利局表示，工程今起進入到第六階段，將影響新店往台北方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。