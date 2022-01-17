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大鵬抽水站今起六階工程 影響新店往台北方向交通
新店近來持續進行「大鵬抽水站新建工程」以提昇周邊區域防洪能力，新北水利局表示，工程今起進入到第六階段，將影響新店往台北方向的行駛車輛，請民眾減速慢行、配合指示，工程預計月底完工，整體工程則會在8月完工。
水利局說明，工程受限地下管線影響，過路箱涵必須採明挖方式，今起第六階段環河路外側車道施作箱涵，將影響環河路由新店往台北方向直行，以及中正路右轉環河路往台北的行駛車輛。另因車道調撥，請秀朗橋下環河路匝道往台北方向車輛，需配合匝道儀控管制，小心行駛及減速慢行，環河路第六階段箱涵預計本底施作完成。
水利局提醒，週邊路口已張貼相關交維告示牌，請民眾行經工區時遵行相關指示行駛，管制期間行經區域時也請務必減速慢行，遵照施工管制人員、義交及安全設施指示行車，駕駛人也可隨時收聽警察廣播電台以瞭解工區最新路況。
水利局補充，目前環河路台北往新店方向箱涵，以及新店往台北方向最靠新店溪的2個車道箱涵已階段性施作完成，整體工程預計今年8月完成。
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