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遭指入場只用台北通不能實聯制 台北流行音樂中心：利於疫調

中央社 / 台北17日電

有民眾在臉書發文表示，去北流看表演竟被要求一定要用台北通、不能用中央1922實聯制。北流澄清，用台北通可以得知座位、利於疫調，不想用的民眾掃身分證條碼也可以。

有民眾在臉書發文指出，去台北流行音樂中心看表演，入場要掃實聯制時被要求用台北通App，民眾反映沒有台北通，因不是台北人沒有下載、能否用中央1922簡訊實聯制，工作人員竟回「這裡是台北，不能用那個。」

該民眾表示，他只好出示票券與身分證讓工作人員翻拍，進入工作人員手機的某頁面，再手寫姓名、地址、電話，再與票務手機裡的資料比對後，才得到通行許可。

該民眾寫道，他沒在用台北通，因此不知道那裡面裝了什麼；但因為不使用台北通，就必須交出身分證跟相關個資，才能換得入場的機會；而交出去的個資怎麼核對、有沒有被第三方運用完全不得而知。

北流發言人徐有潔表示，若用1922只能知道幾點入場，用台北通的話就能掌握觀眾的座位，利於疫調，萬一有狀況也不需要把幾千人全部匡列進去；不想用台北通的民眾，用身分證掃碼也可以，資訊也不會進到北流。

徐有潔說，北流相關實聯制政策都是配合台北市政府，用的這套系統是資訊局創立，小巨蛋也使用同套系統。小巨蛋有專門頁面請觀眾進場前就把台北通申請好、資訊就會很清楚，北流這一兩天就會製作出說明頁面為觀眾釋疑。

徐有潔指出，工作人員掃身分證條碼的動作會被民眾誤以為是在翻拍，將請工作人員加強宣導與說明，且用詞跟語氣要再精確、柔和。

台北通 身分證

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