影／災害模擬超逼真 侯友宜：新北OHCA存活率全球第一

新北市政府今天下午在板橋435藝文特區舉辦公共安全消防演練，主打「十項安全」，現場針對十安進行成果報告，更動員近百名警、消人員，將各式災害現場完整模擬，包含大爆炸、警匪槍戰、坍塌搜救等情境。市長侯友宜致詞時強調，新北市救護OHCA存活率10.71%為全世界第一，很不容易，大力肯定第一線救災同仁努力。

新北市府今天「十安連線」的內容包含，消防安全、工務安全、交通安全、社會安全、校園安全、勞工安全、食品安全、環境安全、警政安全、水利安全。其中的消防安全，新北市府表示，由於不斷精進內部的派遣系統，OHCA存活率從過去的3.4％已提升到10.71%，居全球第一。

其餘各項安全，市府表示，將五股垃圾山翻轉成五股夏綠地，是工務安全最好的例子；交通安全方面，目前已經完成211所國小周邊通學巷2.0改善計畫；社會安全方面，已推動「全齡高風險家庭整合型安全網」，並依據大數據分析165萬筆資料，開發「風險計算機」，協助社工預警家庭危機。

校園安全方面，至今已完成226所防災校園，將在今年達成「校校皆為防災校園」的目標；勞工安全方面，建置「新北產業職業災害風險地圖系統」，依工廠風險風險等級實施分級管理，提高檢查效能，讓重大傷亡人數下降到3成。

食品安全方面，將完成「源頭控管、生產重建管理、加強查驗、加重廠商責任及全民監督」的五大目標；環境安全方面，結合警力打擊污染環境案件，迄今稽查688家業者，查獲22家不法後移送。

警政安全方面，新北市警局去年拿下治安項目榜首，警政治安滿意度、預防犯罪項目也是全國第一；水利安全方面，近3年更新8座抽水站、共計27組抽水機組，還成功翻轉湳仔溝、鴨母港溝的髒臭惡名，成為市民休閒好去處。