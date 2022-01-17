五股疏左沿岸堤防增高年中動工 新市鎮解禁邁前一步

五股夏綠地成五股新市鎮開發的重要象徵，但實際開發還需許多條件，其中最重要的是防洪安全問題，因此新北開始著手「左側堤防工程」，目前預計年中開工，讓五股新市鎮開發又往前邁進一步。

五股新市鎮計畫內區域，過去被地方上俗稱為五股垃圾山，不僅環境髒亂，還引發治安問題，新北將該地翻轉為「五股夏綠地」，未來發展前景可期。但該地的問題是目前仍為二級洪水平原管制區，還有許多條件達到後才能解禁。

新北城鄉局綜合規劃科長張琬如表示，五股垃圾山改造後成為示範區，環境及道路問題都解決，為未來都市開發打好基底，目前都市計畫還在審議中，但另外也必須做好環境前置作業，包含堤防加高、清除水底垃圾及社子島做好防洪，才能正式解禁，並接著進行區段徵收及整體開發。

新北水利局河川計畫科長潘志豪說明，目前五股疏左地區及北市社子島地區之保護程度約僅20年重現期，未達解禁標準，近年在新北積極爭取下，中央已同意補助疏左堤防加高工程11.8億元，屆時堤防將加高至約3821公尺，另外1號及5號越堤道等也會一併改建。

潘志豪指出，左堤防加高工程預計今年年中開工，預定2年後於113年完工驗收，屆時疏左地區防洪保護標準由20年重現期提高至200年重現期。該工程將使五股地區洪水平原二級管制解除又邁前一大步，讓面積約330公頃的五股新市鎮開發露出曙光。