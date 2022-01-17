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汐止新分局長就任 警局長期勉「守護汐止」

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止新分局長林詮峰就任，盼讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止新分局長林詮峰就任，盼讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。 圖／觀天下有線電視提供

新北市警察局今(17)日舉行汐止分局卸、新任分局長交接布達典禮，由局長黃宗仁親自到場監交，黃局長也期許新任的林詮峰分局長要繼續擔起汐止分局的重擔，把汐止居民當成頭家，讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。

為貫徹市長行動治理、前線管理、社區警政的治安理念，此次新任分局長布達典禮，由黃局長親至各分局主持，並強調各地區的治安特性不同，但都要靠「人」互相幫忙，就像是我們有許多的義警、民防、義交、志工，以及每位汐止在地的居民，每一位居民都是社區警政的好夥伴，大家一齊努力，治安才會好。

原任陳朝新分局長於109年9月調任汐止分局服務，迄今滿1年3個月，在陳分局長卓越領導下，汐止分局各項專案勤、業務能精益求精，多項工作成績斐然，對治安、交通及為民服務貢獻良多。

新任林詮峰分局長為中央警官學校59期國境警察學系畢業，歷任金門縣警察局主任秘書、基隆市警察局督察長、桃園市政府警察局督察、警政署保安組科長、保防組科長、基隆市警察局副局長、本局金山分局分局長等重要職務，學、經歷豐富，林詮峰分局長本次從金山分局拔擢調任汐止分局分局長職務，以林分局長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，再創輝煌佳績。

黃局長除了肯定陳朝新分局長在汐止交通的貢獻，也期許林分局長要繼續擔起汐止分局的重擔，把汐止居民當成頭家，讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。並宣誓：「為了汐止的治安、交通，我們願意流血！流汗！承擔這個責任！」

汐止 警察

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