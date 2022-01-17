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樟樹實中老師拿證書 雙語教學融入技職課程

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹實中有五位老師拿到證書，並且實際入班進行雙語教學課程，培育接軌國際的技職人才。 圖／觀天下有線電視提供
樟樹實中有五位老師拿到證書，並且實際入班進行雙語教學課程，培育接軌國際的技職人才。 圖／觀天下有線電視提供

新北市教育局在汐止區的樟樹實創高中辦理「新北技職雙語學分班成果發表會」，教育局長張明文到場頒發學分證明書，以樟樹實中有五位老師拿到證書，並且實際入班進行雙語教學課程，培育接軌國際的技職人才。

新北市教育局自109年起與國立臺灣師範大學合作開設技高雙語學分班，培育原本專業群科教師加修雙語學分，力推技職教育國際化。參加學員歷經半年108小時雙語教學師資培訓課程，共26位教師獲頒學分證明書。這些教師在通過CEFR B2等級之英語能力分級聽、說、讀、寫測驗後，將可再取得教育部核發雙語教學加註證書。

新北市連同前二梯次已累積培育近百名技職雙語師資，將投入雙語協同教學行列，以專業加雙語打造具備國際移動力的新北技職人才。以樟樹國際實中來說，這次有5位老師拿到證書也投入教學，不但打開自己的教學視野。

學生們說，在上過程中輕鬆學英語，尤其學到了不少單字。

樟樹國際實中多媒體動畫科林藍祺老師表示，雙語培訓期間充實相關專業知識，進而設計雙語教學活動及演示，與夥伴互相切磋交流打開自己的教學視野，希望能為技職雙語教學貢獻一份心力。

樟樹實中校長陳浩然表示，為了讓技職的孩子增加國際學習力跟國際移動力，也呼應2030年雙語國家的政策，所以，透過學分班培訓雙語師資，未來就是透過這些老師來培養技職生的雙語能力。

校長陳浩然指出，學校的雙語大概是採取一個班級大概30%的雙語課程，像是技職教育的實作課程、創發課程都可以用雙語教學，而且更適合，因為透過動手做的學習，更可以了解英語的內涵跟溝通，比如它的工具、材料以及操作的步驟，這些用雙語來教是真正更能讓他們體會語言更生活化，用來溝通的，而不是只是用來考試。

教育局長張明文表示，新北巿以生活化、普及化、在地化及國際化為核心概念落實雙語教育。而技職雙語教育更以動手做學英文為核心，推動專業英文、職場英語、跨國連結等各項計畫，讓技職生同時具備專業技能與專業英文，培育接軌國際的技職人才，立足世界舞台。

教育局 雙語教育

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