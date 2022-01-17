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瑞芳新分局長上任 春節治安、交通要顧好

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳警分局新分局長謝龍富到任，面對接下來春節連續九天假期的金九及東北角交通疏導措施及治安，謝龍富說，已經準備好了! 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局新分局長謝龍富到任，面對接下來春節連續九天假期的金九及東北角交通疏導措施及治安，謝龍富說，已經準備好了! 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳警分局今(17)日舉行分局長布達交接典禮，新任分局長謝龍富是由新北市政府警察局保安科科長轉任，新任分局長謝龍富面對接下來春節連續九天假期的金九及東北角交通疏導措施及治安，謝龍富說，已經準備好了！

新任瑞芳分局長謝龍富表示，感謝在歷任分局長的努力下，東北角的治安與交通及警政服務一直是許多民眾及鄉親們稱讚的地方。未來，會沿襲優良的傳統，率領瑞芳分局持續為地方鄉親來打拼努力。

接下來就是春節連續假期，往年連假最大挑戰就是水金九地區的交通疏導，這也是分局長新官上任後的首次重大任務，謝龍富說，由於這次新年假期長達9天，對旅遊勝地的東北角來說，交通問題是極大考驗，會和市府團隊做好協調聯繫，運用各種交通疏導機制，來讓每位返鄉鄉親及到訪旅客都能感受到最優質的交通環境。

警察局局長黃宗仁表示，為貫徹市長行動治理、前線管理、社區警政的治安理念，此次新任分局長布達典禮，特別到各分局親自主持。期許謝分局長能接續擔起瑞芳分局的重擔，把東北角居民當成頭家，讓大家能夠感受到生活安心、服務甘心、治安放心。

瑞芳 警察

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