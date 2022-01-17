快訊

疫情燒兩年 輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止里長返鄉送愛 助學金山區28位學子

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
汐止區長青里長陳建興回饋家鄉學子，不只帶來六百元的助學紅包及茶葉蛋，還貼心為北海岸為孩子們準備了暖暖包。 圖／紅樹林有線電視提供
汐止區長青里長陳建興回饋家鄉學子，不只帶來六百元的助學紅包及茶葉蛋，還貼心為北海岸為孩子們準備了暖暖包。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市里長服務協會理事長也是汐止區長青里長陳建興以親手滷製的茶葉蛋最為出名，陳建興里長的家鄉在金山，為回饋家鄉學子，不只帶來六百元的助學紅包及茶葉蛋，還貼心為北海岸為孩子們準備了暖暖包。

新北市里長協會理事長陳建興說，主要是要來關懷需要幫助的清寒學子，帶來了親手滷製的茶葉蛋以及一個住學校紅包，祝福偏鄉地區也是自己家鄉的金山區學弟妹們，都新年快樂，課業進步。

金山區長廖武輝表示，金山區公所協助媒合區內四所小學，挑選成績優異、家境清寒學子，而今年共有28位學生受惠，感謝陳建興里長不只帶來六百元的助學紅包及茶葉蛋，還貼心的因應天氣濕涼的北海岸為孩子們準備了暖暖包，讓小朋友身心都暖了起來。

此外，陳建興里長的同學也是金山區的六股里長鐘鼎平，響應同學的善心，為學童帶來禮物，六股里長鐘鼎平·咬噬，帶來保暖便當袋以及實用的文具用品要送給學童，加上陳建興里長帶來的助學紅包以及暖身的暖暖包，孩子們可以說是收穫滿滿，而為此也期待孩子能夠專心於課業，現在收穫來自社會的善心，未來有所成就要記得回饋社會，讓這份愛心循環下去。

茶葉蛋 金山 新北

延伸閱讀

四川大媽群堵新娘討紅包 伴郎「調虎離山」

校友癌逝前掛念50年前欠學費 元培科大暖獲10萬助學金

餘溫暖暖包別急著丟 擺衣櫃鞋櫃還能除濕除臭

汐止里長協會歲末送暖 弱勢學童開心領紅包

相關新聞

影／災害模擬超逼真 侯友宜：新北OHCA存活率亞洲第一

新北市政府今天下午在板橋435藝文特區舉辦公共安全消防演練，主打「十項安全」，現場針對十安進行成果報告，更動員近百名警、...

汐止里長返鄉送愛 助學金山區28位學子

新北市里長服務協會理事長也是汐止區長青里長陳建興以親手滷製的茶葉蛋最為出名，陳建興里長的家鄉在金山，為回饋家鄉學子，不只帶來六百元的助學紅包及茶葉蛋，還貼心為北海岸為孩子們準備了暖暖包。

瑞芳新分局長上任 春節治安、交通要顧好

瑞芳警分局今(17)日舉行分局長布達交接典禮，新任分局長謝龍富是由新北市政府警察局保安科科長轉任，新任分局長謝龍富面對接下來春節連續九天假期的金九及東北角交通疏導措施及治安，謝龍富說，已經準備好了！

樟樹實中老師拿證書 雙語教學融入技職課程

新北市教育局在汐止區的樟樹實創高中辦理「新北技職雙語學分班成果發表會」，教育局長張明文到場頒發學分證明書，以樟樹實中有五位老師拿到證書，並且實際入班進行雙語教學課程，培育接軌國際的技職人才。

汐止新分局長就任 警局長期勉「守護汐止」

新北市警察局今(17)日舉行汐止分局卸、新任分局長交接布達典禮，由局長黃宗仁親自到場監交，黃局長也期許新任的林詮峰分局長要繼續擔起汐止分局的重擔，把汐止居民當成頭家，讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。

大鵬抽水站今起六階工程 影響新店往台北方向交通

新店近來持續進行「大鵬抽水站新建工程」以提昇周邊區域防洪能力，新北水利局表示，工程今起進入到第六階段，將影響新店往台北方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。