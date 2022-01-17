汐止里長返鄉送愛 助學金山區28位學子

新北市里長服務協會理事長也是汐止區長青里長陳建興以親手滷製的茶葉蛋最為出名，陳建興里長的家鄉在金山，為回饋家鄉學子，不只帶來六百元的助學紅包及茶葉蛋，還貼心為北海岸為孩子們準備了暖暖包。

新北市里長協會理事長陳建興說，主要是要來關懷需要幫助的清寒學子，帶來了親手滷製的茶葉蛋以及一個住學校紅包，祝福偏鄉地區也是自己家鄉的金山區學弟妹們，都新年快樂，課業進步。

金山區長廖武輝表示，金山區公所協助媒合區內四所小學，挑選成績優異、家境清寒學子，而今年共有28位學生受惠，感謝陳建興里長不只帶來六百元的助學紅包及茶葉蛋，還貼心的因應天氣濕涼的北海岸為孩子們準備了暖暖包，讓小朋友身心都暖了起來。

此外，陳建興里長的同學也是金山區的六股里長鐘鼎平，響應同學的善心，為學童帶來禮物，六股里長鐘鼎平·咬噬，帶來保暖便當袋以及實用的文具用品要送給學童，加上陳建興里長帶來的助學紅包以及暖身的暖暖包，孩子們可以說是收穫滿滿，而為此也期待孩子能夠專心於課業，現在收穫來自社會的善心，未來有所成就要記得回饋社會，讓這份愛心循環下去。