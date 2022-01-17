快訊

北市君悅飯店冒濃煙 消防急疏散200多人畫面曝光

空軍F-16V飛官殉職頭七！軍方尋獲小塊顱骨 將進行DNA比對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷開放民眾攜帶低音提琴搭乘 限制一堆票價還需另算

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北捷運本周日起有限制開放民眾攜帶低音提琴搭乘捷運。圖／北捷提供
台北捷運本周日起有限制開放民眾攜帶低音提琴搭乘捷運。圖／北捷提供

北捷運今年1月23日起，進行為期1年試辦旅客攜帶低音提琴搭乘捷運，但需注意的是，攜帶低音提琴者僅能在平日特定時間與假日全天，以及特定車站、車廂進出，並要購買80元票券。

北捷自今年1月23日至明年1月22日，試辦旅客攜帶低音提琴搭乘捷運，其低音提琴包裝後需小於長度200公分、寬度40公分、高度70公分。

搭乘時間為假日全天、平日上午10時至下午2時止及平日晚間10時至營運結束；文湖線與環狀線各車站、忠孝新生站、忠孝復興站、大安站及南京復興站，因車廂大小及車站人潮等因素不開放搭乘，其餘車站皆開放。

北捷表示，旅客若要攜帶低音提琴搭乘捷運，需搭乘電梯進入車站（嚴禁搭乘電扶梯），並在詢問處購買「攜帶低音提琴單程票」，每張80元，人琴合一，不限搭乘里程，並依服務人員引導由公務門進出付費區。

另外，攜帶低音提琴者「僅限搭乘列車第一節及最後一節車廂」，為維護安全，需保持琴不離身，自行妥善保管照料。

如未善盡保管之責，造成低音提琴毀損、失竊或其他原因的損害，北捷及第三人不負任何責任，但若造成北捷或第三人損害，應負法律相關責任，建議自行投保個人綜合保險，以分散風險。

北捷提醒，攜帶低音提琴搭乘者僅限開放時段及特地車站、車廂進出，其餘時段及未開放車站、車廂，則不得近處搭乘。

台北捷運本周日起有限制開放民眾攜帶低音提琴搭乘捷運。圖／北捷提供
台北捷運本周日起有限制開放民眾攜帶低音提琴搭乘捷運。圖／北捷提供
台北捷運本周日起有限制開放民眾攜帶低音提琴搭乘捷運。圖／北捷提供
台北捷運本周日起有限制開放民眾攜帶低音提琴搭乘捷運。圖／北捷提供

北捷 車廂 捷運

延伸閱讀

北捷試辦開放低音提琴搭捷運 議員轟限時搭乘不友善

相關新聞

北捷開放民眾攜帶低音提琴搭乘 限制一堆票價還需另算

台北捷運今年1月23日起，進行為期1年試辦旅客攜帶低音提琴搭乘捷運，但需注意的是，攜帶低音提琴者僅能在平日特定時間與假日...

柯媽沒來過北市府遭打臉 柯文哲：老人家講話要追殺到底？

台北市長柯文哲母親何瑞英先前在台中第二選區補選倒數前，巧遇藍營候選人顏寬恒，外界解讀這是柯的政治算計，對於柯媽日前回應，...

人口老化北市失智長輩估4萬人 走失通報逐年攀升

台灣失智症人口逾30萬人，110年底台北市推估有4萬259名失智長輩，走失意外案件逐年增加。台灣失智症協會與台北市政府連...

年節將至北市抽驗30件蜜餞蔬果 不合格者最高罰300萬

農曆春節將至，為保障民眾採購蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品衛生安全，北市至大賣場、便利超商、傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點...

北捷試辦開放低音提琴搭捷運 議員轟限時搭乘不友善

台北捷運從1月23日起，試辦一年旅客可攜帶低音提琴搭乘捷運，開放時間為假日全天，及平日上午10時至下午4時、平日晚間10...

新北市推學校防洪工程 明年還要再向中央爭取2處

新北市三重三信路、五華街周邊屬低窪地區，每逢強降雨就淹大水，嚴重時甚至超過30公分，不只行人難以通行，連車輛都怕引擎泡水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。