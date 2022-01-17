北捷開放民眾攜帶低音提琴搭乘 限制一堆票價還需另算

台北捷運今年1月23日起，進行為期1年試辦旅客攜帶低音提琴搭乘捷運，但需注意的是，攜帶低音提琴者僅能在平日特定時間與假日全天，以及特定車站、車廂進出，並要購買80元票券。

北捷自今年1月23日至明年1月22日，試辦旅客攜帶低音提琴搭乘捷運，其低音提琴包裝後需小於長度200公分、寬度40公分、高度70公分。

搭乘時間為假日全天、平日上午10時至下午2時止及平日晚間10時至營運結束；文湖線與環狀線各車站、忠孝新生站、忠孝復興站、大安站及南京復興站，因車廂大小及車站人潮等因素不開放搭乘，其餘車站皆開放。

北捷表示，旅客若要攜帶低音提琴搭乘捷運，需搭乘電梯進入車站（嚴禁搭乘電扶梯），並在詢問處購買「攜帶低音提琴單程票」，每張80元，人琴合一，不限搭乘里程，並依服務人員引導由公務門進出付費區。

另外，攜帶低音提琴者「僅限搭乘列車第一節及最後一節車廂」，為維護安全，需保持琴不離身，自行妥善保管照料。

如未善盡保管之責，造成低音提琴毀損、失竊或其他原因的損害，北捷及第三人不負任何責任，但若造成北捷或第三人損害，應負法律相關責任，建議自行投保個人綜合保險，以分散風險。