人口老化北市失智長輩估4萬人 走失通報逐年攀升

台灣失智症人口逾30萬人，110年底台北市推估有4萬259名失智長輩，走失意外案件逐年增加。台灣失智症協會與台北市政府連結失智者本人、社政、警政、衛政與民政單位形成守護失智網絡，首創社區協尋演練機制，連結既有社區志工網絡，於失智者走失時，各單位發動志工，快速找到走失者。台灣失智症協會表示，協尋失智者一向有愛的手鍊、愛心布標等，但每個策略都有其限制，如今再加入社區協尋機制，盼能加快協尋速度，增加失智者生還機率。

依據警政署105年至109年統計資料，五年失智者走失通報案件共1萬471件，且有逐年攀升的趨勢。尋獲案件中有1509件由民眾報案尋獲，且109年民眾報案件數約為105年的兩倍，顯示民眾協尋失智者意識提升。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，對於預防失智者走失的策略，包括愛的手鍊、愛心布標、衛星定位等，但每個策略都有其限制，沒有百分之百的保障，如今再加入社區協尋，由台灣失智症協會與台北市政府連結失智者本人、社政、警政、衛政與民政單位形成守護失智網絡，在社區演練協尋機制，連結既有社區志工網絡及民眾力量。

中山區復華里長黃展輝表示，去年3月、4月及12月分別操演失智走失協尋演練。演練時，由輕度失智者或資深家屬扮演走失者，偕同復華長青多元服務中心、中山區健康服務中心、復華里辦公室發動志工，以地毯式搜索社區。期盼透過演練，能建立讓長輩安心回家的機制。

台北市副市長黃珊珊表示，此次是首次結合社政、警政、衛政與民政單位通力合作一起協尋失智者，許多失智長輩看起來身體看起來健康、穿著整潔，但就是不知道家在哪，使得民眾未注意到他們需要協助，在社區首創協尋演練機制中，讓民眾瞭解該如何察覺並幫助到走失的失智長輩。