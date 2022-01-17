通緝犯不爽同事護送酒醉男回家 脫衣打架遭踹翻打滾

毒品通緝犯白姓男子，昨天晚上參加公司尾牙餐敘，開心喝酒後竟在散場時惹禍，白男不滿同事送酒醉的李男回家，同事們卻沒打算送他回家，涉嫌脫掉上衣當街裸上身毆打同事，陳男、王男被打後也憤怒還手，現場一片混戰，警方到場後壓制3人，全案依照社會秩序維護法裁罰。

警方指出，48歲白男因毒品案件遭桃園地檢署通緝，昨天晚上白男參加公司尾牙餐敘後，不滿同事送酒醉的李姓同事上計程車「護送回家」卻沒有開口要護送他回家，竟在台北市民族東路與雙城街口當街打架。