北市祭出5點餐飲防疫規範 黃珊珊：違者不得內用
桃園機場群聚不斷延燒，台北天母家樂福、士林科教館及兒童新樂園出現確診足跡，面對農曆春節將至，尾牙、聚餐場合增加，台北市副市長黃珊珊表示，對於餐飲業防疫管理措施將做5點嚴密稽查。
疫情升溫，加上農曆年節將至，黃珊珊今在防疫記者上會表示，北市餐飲業防疫管理措施有5點說明，第一，員工必須戴口罩、勤洗手、量體溫；第二，環境清潔清消，定期清潔消毒環境 確實記錄執行情況。
第三，顧客餐管理，需落實實聯制，入口處量體溫、噴酒精、提供乾洗手或洗手設備，維持用餐良好通風，自助餐型態餐廳應有適當阻隔。
第四，宴席不得離桌敬酒、茶等社交行為，業者應負起提醒責任；第五，未落實防疫措施且經稽查未完成改善者，不得提供內用服務。黃珊珊表示，北市會針對上述5點做嚴密稽查。
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