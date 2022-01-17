酒駕慣犯未繳罰緩房產被查封 老母拄杖淚嘆「很丟臉」

51歲陳男因2018年拒測酒駕，被新北市府交通裁決處裁罰罰緩9萬元，案件移送法務部執行署新北分署，行政執行官本月14日持封條到陳男家中查封房產，讓陳男母親直喊「好丟臉」。

新北分署指出，陳男3年前因酒駕拒測，被新北市府交通裁決處裁罰9萬元，另因無照駕駛、路上違規等原因，另積欠六千餘元的罰緩，因遲未繳納，案件移送新北分署執行，行政執行官本月14日到陳男家中查封其出租給人的房產，嚇得住在附近的陳母拄著拐杖趕到現場，直呼「好丟臉」。

陳母淚嘆，陳男已是酒駕累犯，不久前因中風、截肢無法工作，沒有收入才會一直未繳納罰鍰，陳男前陣子還離家出走，到現在都沒回家，她也不知道兒子跑去哪裡，盼兒子盡快出面解決，「在附近住了一甲子，房產被查封很丟臉」。

新北分署提醒民眾，如受裁罰應盡速繳納，以免遭受強制執行，被行政執行官查封財產，並呼籲民眾，切勿酒駕害人害己，並應遵守交通規則。