快訊

桃園最新21處足跡曝光 全聯、家樂福、石門水庫都上榜

亞東護理師、聯醫護理師男友確診 新北市公布9處足跡

酒駕慣犯未繳罰緩房產被查封 老母拄杖淚嘆「很丟臉」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
陳母聽聞房產被查封，趕緊拄著拐杖前往了解。圖／新北分署提供
陳母聽聞房產被查封，趕緊拄著拐杖前往了解。圖／新北分署提供

51歲陳男因2018年拒測酒駕，被新北市府交通裁決處裁罰罰緩9萬元，案件移送法務部執行署新北分署，行政執行官本月14日持封條到陳男家中查封房產，讓陳男母親直喊「好丟臉」。

新北分署指出，陳男3年前因酒駕拒測，被新北市府交通裁決處裁罰9萬元，另因無照駕駛、路上違規等原因，另積欠六千餘元的罰緩，因遲未繳納，案件移送新北分署執行，行政執行官本月14日到陳男家中查封其出租給人的房產，嚇得住在附近的陳母拄著拐杖趕到現場，直呼「好丟臉」。

陳母淚嘆，陳男已是酒駕累犯，不久前因中風、截肢無法工作，沒有收入才會一直未繳納罰鍰，陳男前陣子還離家出走，到現在都沒回家，她也不知道兒子跑去哪裡，盼兒子盡快出面解決，「在附近住了一甲子，房產被查封很丟臉」。

新北分署提醒民眾，如受裁罰應盡速繳納，以免遭受強制執行，被行政執行官查封財產，並呼籲民眾，切勿酒駕害人害己，並應遵守交通規則。

酒駕 中風

延伸閱讀

嚴打酒駕！警第3波全國性專案 1日取締258件送辦180件

拒絕酒測不繳罰款 屏東分署查封房屋親友團火速繳清

執行酒駕等違規欠費案 台北分署跨海查封土地

菜賣不出去無法繳罰鍰 執行官義助「叫賣」半天掃空

相關新聞

北捷試辦開放低音提琴搭捷運 議員轟限時搭乘不友善

台北捷運從1月23日起，試辦一年旅客可攜帶低音提琴搭乘捷運，開放時間為假日全天，及平日上午10時至下午4時、平日晚間10...

北市祭出5點餐飲防疫規範 黃珊珊：違者不得內用

桃園機場群聚不斷延燒，台北天母家樂福、士林科教館及兒童新樂園出現確診足跡，面對農曆春節將至，尾牙、聚餐場合增加，台北市副...

年節將至北市抽驗30件蜜餞蔬果 不合格者最高罰300萬

農曆春節將至，為保障民眾採購蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品衛生安全，北市至大賣場、便利超商、傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點...

新北市推學校防洪工程 明年還要再向中央爭取2處

新北市三重三信路、五華街周邊屬低窪地區，每逢強降雨就淹大水，嚴重時甚至超過30公分，不只行人難以通行，連車輛都怕引擎泡水...

打造台南濱海觀光新區 南區喜樹灣裡觀特區簽訂MOU

關係台南市南區觀光發展，各界期待已久的的「喜樹灣裡市地重畫案觀光發展特定區合作開發」今天市長黃偉哲與營建署、國產署簽訂合...

法鼓山除夕依例撞響法華鐘108響 考量防疫取消民眾拉繩

法鼓山今天表示，今年除夕將依例撞響108遍法華鐘聲為世界祈福，希望大眾都能聞鐘聲、煩惱輕、智慧長、菩提增。考量疫情增溫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。