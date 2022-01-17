年節將至北市抽驗30件蜜餞蔬果 不合格者最高罰300萬

農曆春節將至，為保障民眾採購蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品衛生安全，北市至大賣場、便利超商、傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點，抽驗30件產品，檢驗防腐劑、漂白劑、著色劑及甜味劑等，同時做標示查核，結果有5件品質不符規定，不合格率16.67％，另1件標示不合格；而生鮮禽畜肉蛋則抽驗121件，結果均符合規定。

衛生局說明，此次抽驗不符規定產品包含2件「酸菜」苯甲酸及漂白劑二氧化硫超標、「黃金酸白菜」及「酸菜」各1件檢出漂白劑二氧化硫超標，「顆白菜」1件檢出違規使用糖精；另有1件「幼筍」經檢驗含有甜味劑「醋磺內酯鉀」及「蔗糖素」，但外包裝並沒標示。

針對上述不符規定的產品，衛生局表示，已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理，另外，來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食安法第18條規定，處9萬以上、300萬以下罰鍰。

而北市第4季針對傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等市售通路，執行生鮮禽畜肉品（含蛋）抽驗，共檢驗121件生鮮禽畜肉蛋，結果均符合規定。

抽驗項目包含豬肉55件（國產28件、西班牙13件、丹麥4件、美國3件、加拿大2件、義大利2件、荷蘭1件、奧地利1件、西班牙及加拿大1件）、牛肉49件（美國22件、澳洲13件、紐西蘭5件、尼加拉瓜3件、國產2件、巴西2件、巴拉圭1件、日本1件）、羊肉5件（澳洲3件、紐西蘭2件）、雞肉5件（國產）、蛋品及其加工品7件（國產）。

衛生局表示，針對蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品等抽驗，檢驗出業者使用食品添加物超標，其中「苯甲酸」是常見防腐劑之一，又稱「安息香酸」，添加至食品中可抑制微生物生長，延長食品保存期限，但過量會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀。

而漂白劑「亞硫酸鹽」（用量以二氧化硫殘留量計）若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度的過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。

「糖精」為合法食品添加物，使用時應依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」使用，但本次抽驗不合格的「顆白菜」產品屬醃漬蔬菜，非糖精可準用範圍。