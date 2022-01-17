北捷試辦開放低音提琴搭捷運 議員轟限時搭乘不友善

台北捷運從1月23日起，試辦一年旅客可攜帶低音提琴搭乘捷運，開放時間為假日全天，及平日上午10時至下午4時、平日晚間10時至營運結束，也有部分車站不開放。北市議員耿葳質疑，北捷此開放政策欠思慮，尤其開放低音大提琴採限時搭乘，不僅缺彈性，對樂手通勤需求也太不友善。

北捷今天發布新聞稿表示，將從1月23日起至明年1月22日，試辦旅客攜帶低音提琴(包裝後小於長度200公分、寬度40公分、高度70公分)搭乘捷運，但開放時間限於非通勤尖峰，且文湖線及環狀線各車站、忠孝新生站、忠孝復興站、大安站及南京復興站不開放。

耿葳質疑，台北捷運營運至今已經超過25年，低音大提琴及樂手們一直被拒載，直到去年樂手們向她陳情，當面向市長柯文哲要求開放後，北捷也多次邀請樂手老師討論開放試行的相關規範，最後決定先行比照自行車規範試行一年，包括必須人琴合一、部分人流眾多的轉運站不開放進站及單程票價為80元等。

更令議員質疑的是，北捷一年的試辦低音大提琴搭乘方案，完全套用自行車進入北捷規範，缺乏對低音大提琴樂手通行生態的考量，實在有欠思慮。尤其限制開放時段為平日上午10點至下午4點、晚間10點後、以及假日全天，根本不符合低音大提琴樂手的生活通勤使用。

以低音大提琴樂手每年都會攜琴出席的台北市爵士音樂節來說，整個活動時間是從下午兩點一路到晚上九點，北捷這樣的開放，一樣讓要去參與音樂節盛會的樂手們面臨無車可搭的窘境。還有許多樂手可能會在婚禮現場及各婚喪喜慶場合演出，以晚間婚宴來說，通常樂手們多要在下午四、五點抵達現場調音、試音，北捷剛好在這段時間不開放搭乘，確實對於樂手們的實際生活型態不夠友善。

耿葳說，北捷開放試行是一小步，政府友善對待低音大提琴樂手才是一大步，她肯定北捷積極協助，但還是希望可以多實地了解樂手們的實際需求，滾動式改善調整，讓北捷成為更多元、更便捷的親民運輸系統。