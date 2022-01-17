新北市推學校防洪工程 明年還要再向中央爭取2處

新北市三重三信路、五華街周邊屬低窪地區，每逢強降雨就淹大水，嚴重時甚至超過30公分，不只行人難以通行，連車輛都怕引擎泡水。新北市府在周邊的新北高中斥資6千多萬施作「透水保水工程」，成功解決淹水問題。新北市水利局表示，市府計畫明年再向中央爭取上億元經費，在也有嚴重淹水問題的汐止青山國中、五股國中增設透水保水工程。

三重區重陽重劃區的三信路、五華街周邊區域屬於低窪地帶，加上受到淡水河堤防側出水口感潮影響，在高強度降雨發生時，會使既有幹線飽和，出現嚴重淹水，2017年及2018年就發生多次大雨，造成淹水高度超過30公分以上的情形。

新北市府為改善周邊淹水問題，決定在新北高中設置2座總貯水量達4907噸的大型地下貯水槽，另外設置透水鋪面磚及綠地花園等透保水設施，總儲水容量達6490噸，其中地下貯水槽量體堪稱是目前已完成透保水校園中最大容量的地方。

新北市水利局表示，去年春夏期間多次強降雨皆明證校園已具滯洪、減洪及保水功能，未來水利局將持續於易積淹水地區推動相關透水保水工程，將致災風險降至可控範圍。

水利局指出，新北目前以現有校地完成「透水保水工程」的校園包括中和自強國中(小)、板橋國中、五股成州國小、三重高中、新北高中及汐止金龍國小等7校，今年將再完成三重正義國小、永和福和國中等2校的透水保水工程。

水利局表示，除此之外，汐止青山國中、五股國中也都有積、淹水問題，不過礙於經費龐大，希望能在明年向中央爭取前瞻經費，以市府自籌3成的方式來施作。

不過，新北市議員白珮茹認為，青山國中淹水問題不重，建議市府可以把錢拿來改善其他校園設備，像是整修金龍國小操場跑道，或是汰換老舊課桌椅等。