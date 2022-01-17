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打造台南濱海觀光新區 南區喜樹灣裡觀特區簽訂MOU

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天與營建署、國產署簽訂「喜樹灣裡市地重畫案觀光發展特定區合作開發」，打造台南濱海觀光新區。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天與營建署、國產署簽訂「喜樹灣裡市地重畫案觀光發展特定區合作開發」，打造台南濱海觀光新區。記者鄭惠仁／攝影

關係台南市南區觀光發展，各界期待已久的的「喜樹灣裡市地重畫案觀光發展特定區合作開發」今天市長黃偉哲與營建署、國產署簽訂合作開發意向書。觀旅局表示，將打造台南濱海觀光新區，串聯安平成為濱海旅遊觀光廊帶，帶動地方觀光發展。

「喜樹灣裡市地重畫案觀光發展特定區合作開發」MOU簽約儀式，今天上午在市府舉行，由黃偉哲與內政部營建署長吳欣修、財政部國有財產署長曾國基行簽約，宣誓中央地方共同攜手打造台南濱海觀光新區。市議員周麗津、Ingay Tali穎艾達利、呂維胤及蔡淑惠都到場共襄盛舉，一同見證南區即將迎接觀光發展的新篇章，也為台南觀光市場再注入新活力。

台南市長黃偉哲表示，南區擁有得天獨厚的交通樞紐位置與豐富生態資源，漂亮黃金海岸，更是台南人欣賞美麗夕陽的私藏景點，鄰近台86線快速道路，同時串連台17線、國道1號與3號交通動線，顯示南區極具觀光發展潛力。黃金海岸沿線地區是新蛋黃地區，未來將朝濱海觀光旅遊軸帶推展觀光。南市府為提升南區觀光服務品質，並活化在地發展，於2020年選定喜樹灣裡作為市地重畫基地，將開始進行市地重畫，預計2026年完工，後續將接續完成都市更新。

特定區位於西濱公路旁，對面就是黃金海岸，面積2.92公頃，未來將評估以適當招商投資方式，招攬民間廠商投資與市府共同建設。因土地權屬營建署、國財署管理，未來將三方面共同推動合作開發，謀求對地方最有利也最具效率的開發方式。

黃偉哲說，南區濱海是未經雕琢的璞玉，希望能夠好好地發展，也期盼中央及地方一起攜手合作，把南區從璞玉雕琢成美玉。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，近來旅客多偏好2、3日遊，顯示來台南的旅遊市場將持續擴大，希望未來能有更多的民間單位與市府共同投資台南，一起幫台南吸引更多國人與國際旅客來台南遊玩。今日簽訂的MOU有相當多的投資優勢，除了南區便捷的交通及觀光資源，該局也正向中央提報多項建設計畫，爭取在黃金海岸沿岸投入更多觀光建設來優化觀光環境，並配合南北公園打造舒適的濱海休憩空間。她說，此特定區在土地使用管制上不得做殯葬、住宅、8大行業等用途，將招商興建度假村、飯店、購物街等，共創海岸觀光新願景。

台南 黃偉哲

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