快訊

染疫疾管署人員足跡曝光 曾到北車五十嵐、光南、大創

傳雲林張家將被調查 張麗善：這是政治鬥爭

法鼓山除夕依例撞響法華鐘108響 考量防疫取消民眾拉繩

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
法鼓山今年除夕撞響108遍法華鐘聲活動，考量疫情增溫，取消民眾拉繩，改以雙掌合十祈福。圖／法鼓山提供
法鼓山今年除夕撞響108遍法華鐘聲活動，考量疫情增溫，取消民眾拉繩，改以雙掌合十祈福。圖／法鼓山提供

法鼓山今天表示，今年除夕將依例撞響108遍法華鐘聲為世界祈福，希望大眾都能聞鐘聲、煩惱輕、智慧長、菩提增。考量疫情增溫，今年撞鐘取消民眾拉繩，改以雙掌合十祈福，並邀請醫療奉獻獎得主呂若瑟神父、北醫大講座教授洪蘭等各界代表，參與線上祈福，分享他們的信願。

法鼓山上午表示，再過半個月就是除夕，法鼓山世界佛教教育園區依例會在31日除夕夜，撞響法華鐘。撞鐘線上直播保持不變，希望108響鐘聲無遠弗屆，為世界祈福。除夕及新春活動也會配合政府防疫規劃，隨時調整，並在法鼓山官網宣布。

法鼓山說，今年撞鐘現場仍開放民眾現場參與，無須報名，但因著重防疫，撞鐘時以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管，晚間8點半開放入場。

法鼓山今年邀請呂若瑟神父、洪蘭、宏碁集團創辦人施振榮及葉紫華伉儷、歌手齊豫、登山女傑曾格爾等數十位各界代表參與線上祈福，並錄製「#108 for All‧為世界祈福」除夕撞鐘名人影片，將在撞鐘專區（https://newyearbell.ddm.org.tw/）及法鼓山臉書分享，散播信心、願力與對2022年的祝福。

呂若瑟神父從義大利來台傳教56年，他在影片中用母語和國語，為醫院病患、啟智中心學員及照顧他人而奉獻自己的人們向天主祈禱。他說，現代人物資比以前多，心靈卻很缺乏，希望人人都能平安、快樂，沒有孤單感，彼此都能像家人般團結，相互關心。

「為人點燈，明在我前」，洪蘭教授藉由親身實例和科學實驗，說明存好心、做好事，助人往往會令自己受惠。不做虧心事、盡力助人、長期修行，都是心安的來源。聖嚴法師說的「人不轉心轉」，也是她教學時的金句。

施振榮說，雖已退出職場，但並沒有從社會退休。身為社會的一份子，就要盡好個人的社會責任。若能思考對於社會的貢獻，想到要為社會創造價值、永續發展，就會正向樂觀的面對未來，也會發起關愛社會的願望和行動。身旁的葉紫華，則以「盡本分、要惜福」這6字和民眾共勉。

法鼓山今年邀請醫療奉獻獎得主呂若瑟神父（左二）參與除夕線上祈福，錄製「#108 for All‧為世界祈福」影片，分享他們的信願。圖／法鼓山提供
法鼓山今年邀請醫療奉獻獎得主呂若瑟神父（左二）參與除夕線上祈福，錄製「#108 for All‧為世界祈福」影片，分享他們的信願。圖／法鼓山提供
法鼓山今年邀請北醫大講座教授洪蘭參與除夕線上祈福，錄製「#108 for All‧為世界祈福」影片，分享他們的信願。圖／法鼓山提供
法鼓山今年邀請北醫大講座教授洪蘭參與除夕線上祈福，錄製「#108 for All‧為世界祈福」影片，分享他們的信願。圖／法鼓山提供
法鼓山今年除夕撞響108遍法華鐘聲活動，考量疫情增溫，取消民眾拉繩，改以雙掌合十祈福。圖／法鼓山提供
法鼓山今年除夕撞響108遍法華鐘聲活動，考量疫情增溫，取消民眾拉繩，改以雙掌合十祈福。圖／法鼓山提供

呂若瑟神父 除夕夜 洪蘭

延伸閱讀

聯電防疫措施升級 禁止訪客、採分組分區上班

婆婆指定媳婦煮12道年菜「不能用買的」 她崩潰：根本吃不完

北京冬奧開幕倒數 北京為防疫強化出入管制

孫大千批指揮中心：執行防疫不是粉飾太平和表面工夫

相關新聞

法鼓山除夕依例撞響法華鐘108響 考量防疫取消民眾拉繩

法鼓山今天表示，今年除夕將依例撞響108遍法華鐘聲為世界祈福，希望大眾都能聞鐘聲、煩惱輕、智慧長、菩提增。考量疫情增溫，...

新北：疫苗護照只用在校園 其他地方沒要實施

新北市長侯友宜今天針對疫苗護照的問題表示，非特定族群須持小黃卡等證明才能進入校園，這不是要限制誰，而是要保護孩子安全；目...

原申請機械除草竟偷偷開挖 沒做水土保持新北開罰6萬

新北農業局日前接獲警察局通報，說有機具在三峽區添福里施工，初步了解是陳姓業者申請人為土地鑑界，因而向農業局申請機械除草，...

執行力不再？柯市府拆中興橋引道龜速

台北市長柯文哲2016年剛上任，花6天火速拆忠孝橋引道；2020年又只花4天拆中正橋引道。但萬華區中興橋銜接環河南路引道...

台北年貨大街拚防疫 將納旅遊警示燈號

春節將近，台北市副市長黃珊珊昨日與媒體人于美人赴迪化年貨大街走街開直播，宣傳年貨大街的線上、實體活動。黃珊珊昨受訪表示，...

大新店藍新人參選爆炸 槓上侯家軍

新北市大新店選區多名國民黨新人表態參選，國民黨智庫副執行長黃心華批「侯家軍」蔡畹鎣是「侯衛兵」；青年黨代表游皓麟也批「這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。