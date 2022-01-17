法鼓山除夕依例撞響法華鐘108響 考量防疫取消民眾拉繩

法鼓山今天表示，今年除夕將依例撞響108遍法華鐘聲為世界祈福，希望大眾都能聞鐘聲、煩惱輕、智慧長、菩提增。考量疫情增溫，今年撞鐘取消民眾拉繩，改以雙掌合十祈福，並邀請醫療奉獻獎得主呂若瑟神父、北醫大講座教授洪蘭等各界代表，參與線上祈福，分享他們的信願。

法鼓山上午表示，再過半個月就是除夕，法鼓山世界佛教教育園區依例會在31日除夕夜，撞響法華鐘。撞鐘線上直播保持不變，希望108響鐘聲無遠弗屆，為世界祈福。除夕及新春活動也會配合政府防疫規劃，隨時調整，並在法鼓山官網宣布。

法鼓山說，今年撞鐘現場仍開放民眾現場參與，無須報名，但因著重防疫，撞鐘時以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管，晚間8點半開放入場。

法鼓山今年邀請呂若瑟神父、洪蘭、宏碁集團創辦人施振榮及葉紫華伉儷、歌手齊豫、登山女傑曾格爾等數十位各界代表參與線上祈福，並錄製「#108 for All‧為世界祈福」除夕撞鐘名人影片，將在撞鐘專區（https://newyearbell.ddm.org.tw/）及法鼓山臉書分享，散播信心、願力與對2022年的祝福。

呂若瑟神父從義大利來台傳教56年，他在影片中用母語和國語，為醫院病患、啟智中心學員及照顧他人而奉獻自己的人們向天主祈禱。他說，現代人物資比以前多，心靈卻很缺乏，希望人人都能平安、快樂，沒有孤單感，彼此都能像家人般團結，相互關心。

「為人點燈，明在我前」，洪蘭教授藉由親身實例和科學實驗，說明存好心、做好事，助人往往會令自己受惠。不做虧心事、盡力助人、長期修行，都是心安的來源。聖嚴法師說的「人不轉心轉」，也是她教學時的金句。