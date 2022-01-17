新北：疫苗護照只用在校園 其他地方沒要實施
新北市長侯友宜今天針對疫苗護照的問題表示，非特定族群須持小黃卡等證明才能進入校園，這不是要限制誰，而是要保護孩子安全；目前只用在校園，其他地方沒有要實施。
侯友宜今天視察新北高中透水保水暨周邊積淹水改善工程，他接受媒體聯訪時針對疫苗護照問題表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，最重要是保護學校孩子防疫安全。
他表示，12歲以下孩童沒有施打疫苗，老師打了2劑疫苗，沒打的老師也要進行篩檢，這樣才能保護自己及孩子，因此，非特定族群若要到校園，就要出示「小黃卡」（COVID-19疫苗接種紀錄卡）、健保卡健保快易通App等證明，來證明自己沒問題。
他表示，這不是要限制誰，而是要保護小朋友，目前只用在校園，其他地方目前沒有要實施。
媒體詢及對桃園多校進行預防性停課的意見，他表示，預防性停課時間長短要看個案接觸範圍，中央有相關規定，地方要看疫情擴散程度採取更快速反應。
他表示，新北可打第3劑的人數達128萬人，65歲以上長輩透過鄰里系統預約施打人數約44萬，再加上1922平台預約人數22萬，近來要施打共66萬人，目前在衝量能上正和時間賽跑，呼籲市民預約分區、分時段施打，趕在過年前全力衝刺。
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