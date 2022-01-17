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原申請機械除草竟偷偷開挖 沒做水土保持新北開罰6萬

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
三峽區陳姓業者日前向農業局申請機械除草，實則對農地邊坡坡腳開挖，把樹都砍掉了。圖／新北農業局提供
三峽區陳姓業者日前向農業局申請機械除草，實則對農地邊坡坡腳開挖，把樹都砍掉了。圖／新北農業局提供

新北農業局日前接獲警察局通報，說有機具在三峽區添福里施工，初步了解是陳姓業者申請人為土地鑑界，因而向農業局申請機械除草，以利農耕。不料農業局派員至現場，查獲陳姓業者對農地邊坡坡腳開挖，由於未先申請水土保持計畫就擅自開挖，開罰6萬元，並要求業者限期改正，逾期未改正將連續處罰。

農業局最初推出農地機械除草申請，是為讓農民能夠利用小型機具將農地雜草去除，但機械除草是指將人力無法移除的雜木，使用動力機械去除，而非對農地進行開挖及整坡。三峽區陳姓業者日前向農業局申請機械除草，實則對農地邊坡坡腳開挖，把樹都砍掉了。農業局依法裁處新臺幣6萬元，並要求業者把裸露面恢復綠化，逾期未改正將連續處罰。

新北農業局山坡地保育科長吳俊德說，通常申請山坡地開發利用，需擬水保計畫，包括請技師來會勘，施作臨時防災設施等，且農業局有免費的水土保持服務團可以諮詢，只要來申請，一兩個禮拜內會找技師會勘，確定施作範圍沒問題後，約一個月內就能開始施作，也不用讓農民自己花錢找技師做水保計畫，只求農民別不按法令就進場做。

農業局說，水保服務團於每周一、周四在新北市政府22樓提供免費水土保持專業諮詢，民眾亦可撥打水土保持服務專線02-2965-9930洽詢。此外，若民眾有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，新北市政府將立即派員前往制止取締。

農業局指出，依水土保持法規定，如未按規範實施水土保持之處理與維護，將處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，就要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰金，呼籲民眾切勿心有僥倖以身試法。

新北農業局現場查獲陳姓業者，對農地邊坡坡腳開挖，由於未先申請水土保持計畫就擅自開挖，處以罰鍰6萬。圖／新北農業局提供
新北農業局現場查獲陳姓業者，對農地邊坡坡腳開挖，由於未先申請水土保持計畫就擅自開挖，處以罰鍰6萬。圖／新北農業局提供

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