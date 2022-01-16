百年三峽媽祖廟出火安座大典 重建耗資5億盼再現風華

建廟逾240年歷史的三峽興隆宮媽祖廟，去年初開始原地重建，今日廟方舉辦出火安座大典，將天上聖母、千里眼及順風耳將軍、文昌帝君、月下老人等共140餘尊神明金身，請至臨時地點安座。興隆宮主委陳福生表示，預計2年耗資5億元，循傳統工法，並融入老街歷史意象，再現寺廟風華。

三峽興隆宮媽祖廟今日上午舉行出火安座大典，由陳福生、三峽區長周晉平及多位地方民代護持下，將逾140尊神明金身，移請至老街上臨時行宮安座。許多虔誠信眾都特別來見證歷史時刻，新北市副市長謝政達也前往參拜祈福。

陳福生表示，三峽興隆宮因廟殿年久失修，為提供信眾舒適、溫馨的參拜空間，在管理委員會長時間的努力及十方信眾的支持與鼓勵下，從建廟設計圖、動土儀式、臨時行宮工程到今日出火大典，一同護持三峽媽的建廟大業，為期2年的重建工程將耗資5億元，循傳統工法，並融入老街歷史意象，讓寺廟風華再現。

一旁觀禮的虔誠信眾也說，老街上的三峽媽，自己從小參拜到成家，香火鼎盛，每年農曆年前還有許多外地信眾特地來點燈祈福。

謝政達說，創建於清朝乾隆年間的三峽興隆宮媽祖廟，是三峽區三大古廟之一，更是地方重要信仰中心，廟方長期發揚媽祖慈悲濟世精神，每年將中元普渡贊普物資，提供給各社福團體及弱勢民眾，守護地方不遺餘力，感謝廟方無私奉獻。除了預祝重建過程順利外，也祈求天上聖母持續護佑三峽，疫情早日消弭。

民政局長柯慶忠指出，三峽興隆宮媽祖廟主祀天上聖母外，並配祀文昌帝君、魁斗星君、觀世音菩薩、中壇元帥、月下老人、註生娘娘、八卦祖師以及財神爺等神祇，尤其月下老人、文昌帝君神威顯赫，許多年輕朋友們逛老街必定入廟參拜，祈求找到好姻緣、考運亨通。