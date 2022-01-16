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年貨大街拚防疫戴口罩、實聯制 北市擬納旅遊警示燈號

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
2022台北迪化年貨大街於1月15日登場。圖／聯合報系資料照
2022台北迪化年貨大街於1月15日登場。圖／聯合報系資料照

2022台北迪化年貨大街昨天登場，台北市副市長黃珊珊今出席年貨大街活動。黃珊珊受訪表示，由於迪化街不是一個固定的建築物，街區有些防疫困難，但仍希望民眾要做到實聯制，至於是否考慮啟動人總量管制？黃珊珊表示，視疫情觀察，考慮將年貨大街納入旅遊警示燈號景點。

眼看疫情再次緊張，商圈憂心生意受影響，迪化年貨大街由去年改為不搭棚架、不擺攤，與在地商家協調，今年延續此措施。黃珊珊表示，不搭棚架希望能讓店家展現特色，讓遊客瞭解迪化街年貨的真正特色，提升這個商圈認同感， 遊客也比較好逛。

有關防疫規範，黃珊珊表示，由於迪化街不是一個固定的建築物，街區有些防疫困難，但仍希望民眾要做到實聯制，並且維持好防疫社交距離、戴口罩，若有違規的話還是會請警方取締，或是先做出勸導，勸導不聽就依法開罰。

不過民眾可能邊走邊吃逛大街，黃珊珊表示，依中央規範在戶外口罩還是要戴好，吃東西則是要到用餐的地方比較妥當，若是民眾在店裡面飲食，則會請店來做勸導，她重申，在安全距離內沒有其他人，飲水、飲食並未禁止。

黃珊珊表示，台北市目前為止疫情還算平穩，所以會把該匡列的人匡列好，讓市民正常生活，畢竟有一些社區感染的風險，民眾仍要提高警覺；另外，有的民眾未進入店家只在外逛街，並不會讓走在路邊的人都掃實聯制，但希望民眾回到自身，留意自己曾經去過的地方，當政府公布足跡時就能有所警覺，市府也會調閱電信足跡輔助。

至於是否考慮啟動人總量管制？黃珊珊表示，過去台北市政府建置「台北旅遊警示燈號」，依人潮擁擠程度分為紅、黃、綠三種燈號，未來也將納入年貨大街，由於年貨大街剛啟動，視疫情觀察，若疫情再變嚴重，將會做相關總量管制。

年貨大街 黃珊珊 疫情

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