林口台15線下福路段海砂占半條路 台電允諾治標治本

新北市林口區台15線下福路段道路緊鄰海岸線，近年受到台電卸煤碼頭凸提的影響，海沙不斷堆積，季風吹拂時，大量海沙越過堤岸，堆積在道路上，用路人行駛險象環生，也對當地居民造成嚴重困擾。台電會勘後允諾，將與顧問公司商討植生與定沙設施之形式及工序，解決問題。

近期有民眾反應，下福路段道路海沙嚴重堆積在道路上，每次開車經過都得相當小心，深怕一個不注意就會發生車禍。

新北市議員擬參選人黃韋鈞與蘇巧慧立委辦公室共同舉辦會勘，邀集林口區下福里長李美玉與交通部公路總局、台電公司、新北市水利局共同到場。

黃韋鈞表示，日前接獲地方反應，台15線下福路段淤沙嚴重，實地走訪發現淤沙情形嚴重，甚至占據超過二分之一車道，對用路人通行安全造成問題，因此立即邀集相關單位辦理會勘研議改善方式。

黃韋鈞指出，建議台電「治標也治本」，除了要立即清除可見淤沙，並定期監控，也要盡速完成海岸灘面的植披與定沙設施，將可能發生的傷害降至最低，並減緩當地居民的困擾。

里長李美玉表示，這個問題困擾地方以久，因台電碼頭的設置，使得淤沙情況日益嚴重，過去海岸旁可見的消波塊，甚至也都遭淤沙埋沒，可見問題之嚴重。