聽新聞
test
0:00 / 0:00
林口台15線下福路段海砂占半條路 台電允諾治標治本
新北市林口區台15線下福路段道路緊鄰海岸線，近年受到台電卸煤碼頭凸提的影響，海沙不斷堆積，季風吹拂時，大量海沙越過堤岸，堆積在道路上，用路人行駛險象環生，也對當地居民造成嚴重困擾。台電會勘後允諾，將與顧問公司商討植生與定沙設施之形式及工序，解決問題。
近期有民眾反應，下福路段道路海沙嚴重堆積在道路上，每次開車經過都得相當小心，深怕一個不注意就會發生車禍。
新北市議員擬參選人黃韋鈞與蘇巧慧立委辦公室共同舉辦會勘，邀集林口區下福里長李美玉與交通部公路總局、台電公司、新北市水利局共同到場。
黃韋鈞表示，日前接獲地方反應，台15線下福路段淤沙嚴重，實地走訪發現淤沙情形嚴重，甚至占據超過二分之一車道，對用路人通行安全造成問題，因此立即邀集相關單位辦理會勘研議改善方式。
黃韋鈞指出，建議台電「治標也治本」，除了要立即清除可見淤沙，並定期監控，也要盡速完成海岸灘面的植披與定沙設施，將可能發生的傷害降至最低，並減緩當地居民的困擾。
里長李美玉表示，這個問題困擾地方以久，因台電碼頭的設置，使得淤沙情況日益嚴重，過去海岸旁可見的消波塊，甚至也都遭淤沙埋沒，可見問題之嚴重。
台電公司表示，針對海岸灘面將立即辦理整平作業，台電公司除沙機具會在淤沙通報24小時內辦理梳清作業。而在治本部分，同時承諾將於農曆年後辦理小南灣段海岸之灘面植生種植作業，並儘速與顧問公司商討植生與定沙設施之形式與工序。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言