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高端一開始只開1千位 新北昨緊急加開近2千名額全滿

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
高端疫苗。聯合報系資料照
高端疫苗。聯合報系資料照

指揮中心昨日重啟第19期1922預約平台，提供第三劑疫苗預約，但不少民眾發現，高端疫苗名額很快就額滿，甚至北市府預約平台上，沒有高端與AZ的選項。新北雖然有開出高端疫苗名額，但1052位很快額滿，衛生局昨緊急加開900個名額，且18日開放預約的第20期，高端疫苗會再加量。

指揮中心日前縮短第三劑疫苗接種間隔至12周，並從昨天重啟第19期1922預約平台，提供第三劑疫苗預約。本期平台開放至今天中午12時截止，新北提供20.5萬劑疫苗，全數額滿，其中預約莫德納最多達17.2萬人，BNT有3.1萬人，高端1900人與AZ為64人。

新北一開始僅開出1052名高端疫苗，由於數量快速額滿，昨日下午又再協調雙和醫院加開400個、永耕加開 500個名額，提供民眾透過1922平台預約。另外，各醫療院所開設門診提供民眾接種高端疫苗，且第20期高端疫苗會再加量。

新北衛生局表示，民眾除了可以透過平台預約接種外，新北於1月17日至1月28日規劃65歲以上長者，由區公所，分區、分里、分時段造冊安排完成接種。

新北 衛生局 新冠疫苗

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