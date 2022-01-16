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北市廢中興橋引道太龜速 民眾盼拆忠孝橋決心重現

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
中興橋銜接環河南路引道轉彎處內包圍著民宅，影響居住品質，居民盼能廢除引道。圖／菜園里長蔡蕙而提供
中興橋銜接環河南路引道轉彎處內包圍著民宅，影響居住品質，居民盼能廢除引道。圖／菜園里長蔡蕙而提供

2016年台北市長柯文哲只花6天，完成忠孝橋拆除作業，2020年花4天再拆中正橋引道，「光速」拆橋令外界印象深刻，但萬華區居民盼廢除中興橋銜接環河南路引道，交通局卻說今年5月再評估，被批是「龜速」答覆。

當地里長指出，住宅長年受到引道包圍，嚴重居民影響生活環境與視野，就連外出都要繞道而行，批評柯市府應拿出當初拆忠孝橋、中正橋的決心，看待此事並儘速研擬拆除。

萬華區菜園里長蔡蕙而指出，中興橋銜接環河南路引道是一個180度的大轉彎，轉彎處內包圍著住宅，裡面的居民有如與世隔絕，還嚴重影響視野以及外出行走動線，這是民國70年代建造的引道，在現代的居住正義之下，不應該有這樣的設施。

蔡蕙而表示，另外該引道也造成環河南路很大的負擔，下上班尖峰時間，回堵狀況非常嚴重，且大彎度的回轉引道設計，造成自撞車禍多，既然引道影響交通又使得居民困擾，拆除才能改善環境，至於車流量紓解，則應由市府另擬配套。

交通局綜合規劃科長楊靜婷表示，該引道是銜接環河南路往北，若拆除車流量會直接到康定路，但康定路目前交通標示無法直接往北，必須先往南再繞道，憂用路人往北距離會變長；且康定路每小時車流量約1000輛車，而銜接環河南路引道每小時車流量約900輛車，由於兩處車流量龐大，尚需進行車流模擬，並研擬配套措施，預計今年5月評估報告完成，再決定是否能拆除。

蔡蕙而表示，評估是一回事，要拆還是不拆，應該列入整個都市計畫內才是重點，正如過去柯文哲下令拆除忠孝橋、中正橋引道，外界抗拒聲音很大，但柯文哲仍有此決心，對此處引道內的居民來說，並非評估可行性而已，應該是勢在必行的計畫。

柯文哲表示，過去拆除中正橋引道，拆是很快，但前置作業就討論了6個月，做模型、後續工程等都要兵棋推演，因此有關中興橋銜接環河南路引道事宜，待今年5月評估出來，再邀集專業人士討論。

柯文哲 居住正義

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