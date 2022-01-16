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台南市議長結合團體做愛心 登陸愛心會19年發放5千多萬

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議長郭信良（中）結合登陸愛心會、企業團體，舉辦賑米活動，幫助低收入戶。圖／郭信良提供
台南市議長郭信良（中）結合登陸愛心會、企業團體，舉辦賑米活動，幫助低收入戶。圖／郭信良提供

台南市議長郭信良今天結合登陸愛心會等團體及企業，在服務處舉辦賑米活動，幫助低受入戶，現場還有送春聯、義剪、樂團演奏，志工也分送熱騰騰的湯圓，充滿過年的氣氛。郭信良說，這是連續第19年在服務處舉辦賑米活動，用實際行動，讓低收市民過個好年。

登陸愛心會於2003年成立，長期協助弱勢喪葬事宜，有餘力則賑米助貧，19年來已濟助發放近5千多萬善款，收埋約395位獨居老人或無助遊民，濟助棺木710具，發放喪葬補助1500多萬元，賑米近36萬5千斤，發放物資近2600萬。

郭信良說，自己從政20多年，用心問政、為民服務，除了督促市府加緊建設的腳步，也不時在想如何更實際地幫助鄉親，所以19年前結合各界善心人士與企業、社團，募集物資，幫助安南區的低收入戶。今年把山新活動擴及到其他地區，邀請立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮、吳通加入，讓更多區的低收民眾可以拿到民生物資，。

今年提供物資的企業及社團有登陸愛心會、好帝一食品、統亞電子、喬登全日式髮型連鎖、肯尼士公司、天保生物科技、綠農電科、砂崙社區發展協會、靈鷲山佛教基金會、小仙女百貨、祺乃特公司等。

郭信良 愛心 獨居老人

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