影／百公斤麝香豬摔車昏厥 命大被救休息1晚開吃
近百公斤重的麝香豬被人發現倒在新北市雙溪區泰產業道路旁，身上有傷痕，疑遭棄養。動保處人員昨天把豬送到動物醫院治療，並追查原因，今天就接到住在台北市的飼主電話，表示因為沒法繼續飼養，所以委託朋友載到雙溪交給新飼主，沒想到麝香豬途中墜落，司機沒有馬上發現，整件事是意外，並非棄養。
新北市動物保護防疫處長楊淑方說，這隻麝香豬獲救時感覺狀況不太好，所以先送往動物醫院醫治。經過照料，今天已恢復活力，並能進食，真是命大。
楊淑方說，對於飼主在電話中的說法，動保處會再通知對方當面說明，並訪談接手的飼主、載豬的司機，釐清麝香豬從車上墜落原因，若涉刑責或行政規定將依法裁處。
瑞芳警分局太平派出所昨天通報動保處，有人在雙溪區雙泰產業道路指標10.5K處，看到有隻豬倒在路旁。動保處人員原以為是山豬，但到場查看，發現是麝香豬，在員警協助下把車抬上救援車，載往動物醫院救護。
麝香豬疑遭棄養，倒在雙溪山區路旁事件經媒體報導，新北動保處今早接到自稱麝香豬飼主來電，表示他因為無力再飼養這隻豬，經過聯繫，得知住在雙溪山區的許姓男子願意接手，所以委人開車載麝香豬前往雙溪。開車的司機因為對雙溪的路不熟，找不到目的地住址的民宅，才會分心，沒有注意到麝香豬途中從車上墜落路面。
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