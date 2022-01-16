影／百公斤麝香豬摔車昏厥 命大被救休息1晚開吃

近百公斤重的麝香豬被人發現倒在新北市雙溪區泰產業道路旁，身上有傷痕，疑遭棄養。動保處人員昨天把豬送到動物醫院治療，並追查原因，今天就接到住在台北市的飼主電話，表示因為沒法繼續飼養，所以委託朋友載到雙溪交給新飼主，沒想到麝香豬途中墜落，司機沒有馬上發現，整件事是意外，並非棄養。

新北市動物保護防疫處長楊淑方說，這隻麝香豬獲救時感覺狀況不太好，所以先送往動物醫院醫治。經過照料，今天已恢復活力，並能進食，真是命大。

楊淑方說，對於飼主在電話中的說法，動保處會再通知對方當面說明，並訪談接手的飼主、載豬的司機，釐清麝香豬從車上墜落原因，若涉刑責或行政規定將依法裁處。

瑞芳警分局太平派出所昨天通報動保處，有人在雙溪區雙泰產業道路指標10.5K處，看到有隻豬倒在路旁。動保處人員原以為是山豬，但到場查看，發現是麝香豬，在員警協助下把車抬上救援車，載往動物醫院救護。