照顧弱勢不間斷 淡水社團歲末關懷活動連辦15年

農曆春節將來，淡水區關懷弱勢協會於16日在新北市淡水中山北路富基采麗婚宴會館旁停車場舉辦「胸懷長情千萬里，愛在淡水北海岸」歲末關懷活動，邀請淡水、三芝、石門、八里等4區639戶弱勢家庭參加。

新北市副市長劉和然和社會局長張錦麗代表新北市長侯友宜參加這場活動，感謝協會理事長蔡錦賢連續15年來照顧獨居老人、身心障礙者、單親家庭、低收入戶、福利邊緣戶的善舉。

淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，他們長期關懷弱勢民眾生活，此次是與淡水一信、農漁會、小磚頭慈善會、宮廟、善心企業、在地商家共同辦理歲末關懷活動。

劉和然表示，蔡錦賢不僅在議會支持市政，在地方服務也是有口皆碑，尤其是每年3節關懷北海岸4區的弱勢民眾，連續15年從不間斷，他要特別表示感謝協會所有成員及共襄盛舉的企業團體。

張錦麗指出，淡水區關懷弱勢協會連續5年獲得新北市人民團體領航金獎，她每年至少要3次來淡水參加關懷活動，即使在疫情期間，協會對弱勢民眾的關懷不僅沒中斷，甚至加碼提供慰助金和民生物質。