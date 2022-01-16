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影／蔡壁如訪台東不解高房價 鼓勵年輕人參與公共事務

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
蔡壁如（左）受林冠任邀請，今天到台東參訪，並鼓勵年輕人多參與公共事務。記者卜敏正／攝影
蔡壁如（左）受林冠任邀請，今天到台東參訪，並鼓勵年輕人多參與公共事務。記者卜敏正／攝影

台灣民眾黨立委蔡璧如今天到台東參訪，上午先到鹿野鄉了解地方產業需求，下午將以台大急診室專業護理師身分，參加運動健康講座，她直言不解台東房價高漲原因，認為政府應多推社會住宅，鼓勵年輕人參與公共事務。

蔡壁如表示，這次是台東縣身心障礙健康發展協會理事長林冠任邀請她，到台東參訪、了解民情，也發現台東房價也漲蠻高的，這不太合理，背後原因直得探究，但民眾黨長期推動社會住宅等政策，就是希望能讓年輕人出社會後能買得起房子、付得起房貸。

蔡壁如說，面對年底選舉，想多聽聽在地的聲音，走訪各地發現蠻多人都有意代表民眾黨參選，林冠任長期在地方服務，也有意投入年底台東縣議員選舉，她支持、歡迎年輕人參與公共事務，但後續黨是否提名，仍必須由地方黨部提報通過，確定提名時程應該在年後。

林冠任表示，他有聽力障礙、長期配戴助聽器，深深體會身心障礙以及弱勢者需求，對於何時宣布參選，他直言有意願，但仍在走訪地方、傾聽民意，同時必須等黨部通過提名，才會宣布參選。

台東 台灣民眾黨

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