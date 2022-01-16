富邦悍將鐵粉「黑哥」70歲病逝 侯友宜滿懷不捨

中華職棒富邦悍將忠實鐵粉「黑哥」鄧志強昨日下午傳出不敵病魔過世離世，享年70歲，令許多棒球迷相當難過。新北市長侯友宜也多次在球場上遇到黑哥，深有感觸，發出臉書文章，希望他一路好走。

侯友宜在臉書上說，黑哥，永遠的好朋友！一路好走，看台上你那賣力揮著加油棒的熱情身影不會遠去，大家會一直記得。

侯友宜表示，來自香港的黑哥，為了太太來台，還因此愛上了棒球，成為中華職棒富邦悍將的忠實鐵粉。只要球隊出賽， 總是能聽到「黑哥」鄧志強最熱血的加油聲，他每次到球場，幾乎都會遇上夫妻倆熱情地呼喚他打招呼。

侯友宜表示，在球團以及球迷眼中，黑哥就像是毫無保留的家人，對棒球全力相挺。黑哥曾經在受訪時說了一段話，令人特別感動。他說，「棒球是很奇妙的運動，不見得一定要拿冠軍， 只要棒球能活絡起來 ，大家高高興興地看棒球， 是最快樂的事。」這樣的人生哲學 ，不管走到哪裡都受用。

侯友宜提到，「黑哥，你離開了病痛，但你帶給球迷的這些精神與啟示，會永留大家心中。」